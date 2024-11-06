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2024
Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета
6 ноября, 19:00
Сегодня в Уфе: день жестянщика и взбесившиеся цены
5 ноября, 20:20
Спортивный форум в Уфе: программа первого дня, 17 октября
17 октября, 05:26
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
2019
Баскетбольный клуб «Уфимец» завершил сезон по-чемпионски
29 апреля 2019, 04:57
«На одном дыхании»: БК «Уфимец» досрочно стал чемпионом России
26 апреля 2019, 07:27

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