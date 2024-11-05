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Posted 5 ноября, 20:20

Published 5 ноября, 20:20

Modified 5 ноября, 21:07

Updated 5 ноября, 21:07

Сегодня в Уфе: день жестянщика и взбесившиеся цены

Сегодня в Уфе: день жестянщика и взбесившиеся цены

5 ноября 2024, 20:20
Фото: https://arch.gorodufa.ru
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Рассказываем всё, что нужно знать к среде, 6 ноября, в ежедневном дайджесте Mkset.

Погода в Уфе

В среду, 6 ноября, в столице Башкирии синоптики прогнозируют облачную погоду и снегопад. Предупреждают специалисты и об опасных явлениях на дороге — снежном накате и гололедице. Водителям следует быть предельно аккуратными, риск попасть в ДТП будет велик, как никогда.

Столбики термометров днём окажутся на отметках 0°C… +2°C. Ветер — северного и северо-западного направлений, от 9 до 14 м/с.

Куда бесплатно сходить в Уфе

В столице Башкирии 6–7 ноября в 19:00 пройдут матчи по баскетболу с участием уфимского и екатеринбургского клубов. Это будет часть заключительной серии домашних игр баскетбольного клуба «Динамо», который пройдёт на одноимённом стадионе по Карла Маркса, 2. Вход — свободный.

Автомобилистам Уфы, приготовиться — цены взлетели
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Быть автолюбителем стало дороже в Башкирии

Аналитики подсчитали расходы башкортостанцев на обслуживание автомобилей, а именно — на «переобувку» транспортных средств к зиме. В октябре 2024 года, как узнали специалисты, средний чек на эту услугу в регионе составил ₽2 450. Это на 17% выше уровня сентября-октября 2023 года. Между тем число покупок услуги снизилось на 10%. Для сравнения, в Москве услуги шиномонтажа для переобувки в зимнюю резину обойдутся в ₽3 180.

Бездомная Башкирия

Неутешительной аналитикой делятся и авторы исследований в области недвижимости. Для семейных жителей Башкирии в 2024 году аренда квартиры стала ещё более тяжёлой ношей. В ежегодном рейтинге доступности съёма жилья для семей Республика заняла 25 строчку среди российских регионов, потеряв прежнее 16 место. По данным аналитиков, снять квартиру в Башкирии могут только 51,8% семей с потомством.

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Что почитать в ноябре

Завершим дайджест традиционной рубрикой. Когда в ноябре за окном начинают кружить первые снежинки, осенняя хандра уходит, а на душе становится немного светлее — самое время взять в руки уютную книгу.

«Снег» (16+) Орхан Памук.

Чтение этого романа с первыми снегопадами обретает особый шарм. История поэта, прибывающего в заснеженный город, полна тишины, зимней меланхолии и раздумий о жизни. Атмосфера заснеженного городка, глубокие диалоги и неспешное повествование идеально подходят для чтения в холодные ноябрьские вечера. Книга словно создаёт вокруг кокон зимнего уюта и помогает проникнуться моментом.

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