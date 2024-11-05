Сегодня в Уфе: день жестянщика и взбесившиеся цены

Аналитики подсчитали расходы башкортостанцев на обслуживание автомобилей, а именно — на «переобувку» транспортных средств к зиме. В октябре 2024 года, как узнали специалисты, средний чек на эту услугу в регионе составил ₽2 450. Это на 17% выше уровня сентября-октября 2023 года. Между тем число покупок услуги снизилось на 10%. Для сравнения, в Москве услуги шиномонтажа для переобувки в зимнюю резину обойдутся в ₽3 180.