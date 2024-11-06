Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета

О борьбе со стихией на своих ресурсах отчитались все главы районов города. Не обошлось и без гневных сообщений пользователей, недовольных тем, как в городе справляются с первыми снегопадами. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что за ночь на 6 ноября в городе выпали 15 см осадков. Это почти четверть месячной нормы.