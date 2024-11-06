Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета

Posted 6 ноября, 19:00
Published 6 ноября, 19:00
Modified 6 ноября, 19:00
Updated 6 ноября, 19:00
В четверг, 7 ноября, синоптики прогнозируют в башкирской столице облачную погоду с прояснениями, а также небольшой снегопад. Специалисты также предупредили об опасном явлении на дорогах — гололедице. Ветер — северо-западного направления, от 5 до 10 м/c. Днём столбики термометров окажутся на отметках -4°C… -6°C. На отдельных участках дорог может появиться туман, который снизит видимость для автолюбителей до 0,5 — 1 км.
Резко начавшиеся снегопады доставили горожанам немало хлопот. Сильнее всего сказались они на организации дорожного движения — уже не первый час пик подряд из-за обильно выпадающего снега отмечается серьёзными заторами.
Так, вечером 6 ноября городские карты оценили пробки в городе на максимальный уровень — 10 баллов. Значительно медленнее обычного было и движение в утренний час пик того же дня.
О борьбе со стихией на своих ресурсах отчитались все главы районов города. Не обошлось и без гневных сообщений пользователей, недовольных тем, как в городе справляются с первыми снегопадами. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что за ночь на 6 ноября в городе выпали 15 см осадков. Это почти четверть месячной нормы.
С проблемами столкнулись не только автомобили — вечером 6 ноября из-за льда съехал с путей трамвай в центре города. Причём случилось ЧП не со старым вагоном, а с новым — московским, который подарили городу по распоряжению мэра столицы России.
Ранее Mkset рассказывал о том, как можно помочь городским службам в уборке снега своими жалобами.
Вслед за другими регионами Башкирия решила перенять практику туристического налога, который разрешил вводить субъектам президент Владимир Путин. О таком решении уже задумались власти Уфы и Кумертау.
Выплачивать его должны будут гостиничные компании. Им облагаются услуги по размещению отдыхающих в гостиницах и отелях. Если в 2025 году ставка составит только 1% от цены размещения в номерах, то к 2029 она может увеличиться уже до 5%.
Почти треть жителей башкирской столицы получает доход, не покрывающий даже основные нужды — с такими выводами выступили аналитики HeadHunter и поделились исследованием с Mkset. Основывались специалисты на результатах опросов среди горожан. О том, что месячной зарплаты не хватает даже на самые важные «хотелки», признались 31% респондентов из Уфы.
В этот четверг, 7 ноября, жители башкирской столицы могут поддержать на стадионе «Динамо» одноимённую команду по баскетболу. Матч команды с екатеринбургскими соперниками начнётся в 19:00. Вход — свободный.
Пока стихия тормозит и сталкивает с рельс вагоны на железных дорогах города, предлагаем скоротать время за просмотром ролика лектория «Достоевский»(12+) об истории железнодорожного транспорта России.