mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 05:26

Published 17 октября, 05:26

Modified 17 октября, 07:54

Updated 17 октября, 07:54

В Уфе стартует форум «Россия — спортивная держава»

Спортивный форум в Уфе: программа первого дня, 17 октября

17 октября 2024, 05:26
Фото: Радий Хабиров

В Уфе стартует форум «Россия — спортивная держава»

В столице Башкирии с 17 по 19 октября 2024 года пройдет форум «Россия — спортивная держава». Издание Mkset решило разобраться, что же ждёт участников и зрителей в первый день мероприятия.

На открытии форума соберутся около пяти тысяч участников из десятков стран мира. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность этого события для развития спортивной отрасли и возможности делиться идеями и практиками. В первый день форума запланированы деловые, спортивные и культурные мероприятия.

Спортивная программа первого дня

Ночь бокса по версии IBA (3+)

Вечером с 17:00 до 21:00 в УФА-АРЕНЕ пройдет долгожданное событие — Ночь бокса, где зрители смогут насладиться поединками лучших боксеров.

Соревнования по фехтованию «Сабля Салавата» (3+)

Для любителей фехтования состоятся международные соревнования «Сабля Салавата», которые начнутся в 10:00 и продлятся до 19:00 в Центре фехтования.

Гребной слалом «Край курая» (3+)

Также с утра стартуют международные соревнования по гребному слалому. Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 на комплексе сооружений для гребного слалома.

Всероссийские соревнования по керлингу (3+)

На УФА-АРЕНЕ пройдут всероссийские соревнования по керлингу с утреннего времени — начало в 8:40 и завершение в 22:00.

Матч звёзд баскетбольного форума (3+)

Матч звёзд форума «Россия — спортивная держава» по баскетболу. Игра начнется в 19:00 в Спортивном комплексе Динамо.

Паралимпийское мероприятие для ветеранов СВО «Герои нашего времени» (3+)

Открытие этого мероприятия пройдет с 11:00 до 12:00, а сами соревнования будут проходить с 15:00 до 19:00.

Важно отметить, что участие во всех спортивных событиях требует предварительной регистрации на официальном сайте форума.

Кроме насыщенной спортивной программы, гости могут посетить театральные постановки и выставки. Например, вечерний спектакль «Навстречу мечте» (3+) в Башкирском академическом театре драмы расскажет о детях-сиротах и их мечтах. Также можно насладиться романтичным балетом «Корсар» (3+) или другими увлекательными постановками местных театров.

Шоу-гусь, премиум сыры, сибас и элитное вино: чем угощают на приеме Хабирова
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, почти в ₽30 млн «Дворец борьбы» оценил питание участников, почетных гостей, представителей СМИ, персонала организаторов XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Читайте также:
В Уфу прилетел не тот ЛукашенкоКоммунальщики-вандалы орудуют в УфеКак успеть поймать «комету века» в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Театр#Башкортостан#Россия#Баскетбол#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Форум#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Бокс#Выставка#Гребной слалом#Фехтование#Керлинг#Паралимпийское
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика