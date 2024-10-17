Спортивный форум в Уфе: программа первого дня, 17 октября

На открытии форума соберутся около пяти тысяч участников из десятков стран мира. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность этого события для развития спортивной отрасли и возможности делиться идеями и практиками. В первый день форума запланированы деловые, спортивные и культурные мероприятия.