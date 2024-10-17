Спортивный форум в Уфе: программа первого дня, 17 октября

Posted 17 октября, 05:26
Published 17 октября, 05:26
Modified 17 октября, 07:54
Updated 17 октября, 07:54
На открытии форума соберутся около пяти тысяч участников из десятков стран мира. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность этого события для развития спортивной отрасли и возможности делиться идеями и практиками. В первый день форума запланированы деловые, спортивные и культурные мероприятия.
Спортивная программа первого дня
Вечером с 17:00 до 21:00 в УФА-АРЕНЕ пройдет долгожданное событие — Ночь бокса, где зрители смогут насладиться поединками лучших боксеров.
Для любителей фехтования состоятся международные соревнования «Сабля Салавата», которые начнутся в 10:00 и продлятся до 19:00 в Центре фехтования.
Также с утра стартуют международные соревнования по гребному слалому. Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 на комплексе сооружений для гребного слалома.
На УФА-АРЕНЕ пройдут всероссийские соревнования по керлингу с утреннего времени — начало в 8:40 и завершение в 22:00.
Матч звёзд форума «Россия — спортивная держава» по баскетболу. Игра начнется в 19:00 в Спортивном комплексе Динамо.
Открытие этого мероприятия пройдет с 11:00 до 12:00, а сами соревнования будут проходить с 15:00 до 19:00.
Важно отметить, что участие во всех спортивных событиях требует предварительной регистрации на официальном сайте форума.
Кроме насыщенной спортивной программы, гости могут посетить театральные постановки и выставки. Например, вечерний спектакль «Навстречу мечте» (3+) в Башкирском академическом театре драмы расскажет о детях-сиротах и их мечтах. Также можно насладиться романтичным балетом «Корсар» (3+) или другими увлекательными постановками местных театров.
Как ранее сообщал Mkset, почти в ₽30 млн «Дворец борьбы» оценил питание участников, почетных гостей, представителей СМИ, персонала организаторов XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».