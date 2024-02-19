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Арбитражный суд Башкирии

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2024
Уфимские и башкирские власти мешают восстановлению исторических памятников
Компания «Твинлит», ранее восстанавливавшая «Дом Бушмариных», подала в суд на министерство земельных и имущественных отношений.
19 февраля, 08:21
2023
Застройщику ЖК «Уфимский кремль» запретили строить в историческом центре Уфы
Застройщику ООО «Трест 7» было отказано в строительстве новых высоток на Коммунистической из-за памятника культурного наследия по соседству. Компания обратилась в суд, однако и там потерпела поражение.
8 июня 2023, 10:17
2020
ТОП-5 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в октябре
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в октябре.
30 октября 2020, 15:15
В Башкирии начался суд по делу БСК
15 октября 2020, 08:58
Наиболее громкие арбитражные дела, которые обсуждались в Башкирии в июне
О каких имущественных спорах говорили в Башкирии больше всего в последнее время.
3 июля 2020, 04:32
Наиболее громкие арбитражные дела, рассмотренные в Башкирии в марте
О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
1 апреля 2020, 09:37
Пять наиболее громких арбитражных дел, коснувшихся Башкирии в январе
О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
30 января 2020, 15:24
Экономика должна: ТОП-10 арбитражных дел в Башкирии за 2019 год
О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в течение прошлого года.
11 января 2020, 13:50
2019
Пять наиболее громких арбитражных дел, рассмотренных в Башкирии в декабре
О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
30 декабря 2019, 07:23
В Уфе УЖХ Орджоникидзевского района удалось избежать банкротства
4 декабря 2019, 09:12
Пять наиболее громких арбитражных дел, рассмотренных в Башкирии в ноябре
О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
30 ноября 2019, 18:51
Пять наиболее громких арбитражных дел, рассмотренных в Башкирии в октябре
О каких имущественных спорах говорили в республике больше всего в последнее время.
1 ноября 2019, 08:23
Найден субподрядчик для строительства арбитражного суда Башкирии
24 октября 2019, 10:10
В Башкирии налоговая подала на банкротство крупного застройщика
2 октября 2019, 07:02
Аттракционы в парке имени Якутова в Уфе выставят на торги
Банк в суде обратил взыскание на 17 аттракционов.
27 сентября 2019, 10:29
Банк «Траст» забрал новые активы в парке Якутова в Уфе
Пока неизвестно о каком конкретно имуществе идет речь.
24 сентября 2019, 05:59
ТОП-3 крупных арбитражных дел Башкирии: «БСК», «Интеграция» и «Кроношпан»
Сумма иска трех самых крупных дел июня превысила 1 миллиард 665 миллионов рублей.
8 июля 2019, 10:06
«БашРТС», «Р-холдинг» и «Газпром Межрегионгаз Уфа»: ТОП-3 исков в мае в Башкирии
Медиакорсеть рассказывает о трех самых крупных по сумме исках, поступивших в Арбитражный суд Башкирии в мае.
10 июня 2019, 13:06
Связали крылья: Как в Башкирии выселяли стилиста, ведущего добрые проекты
Интриги конкурентов и произвол чиновников едва не стали преградой при осуществлении социальных проектов известного уфимского парикмахера и стилиста Татьяны Овсяниковой.
29 мая 2019, 07:58
В марте в Арбитражный суд Башкирии поступили иски на 8,2 млрд рублей
Два крупнейших поданы Сбербанком.
4 апреля 2019, 13:49

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