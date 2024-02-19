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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:22

Уфимские и башкирские власти мешают восстановлению исторических памятников

19 февраля 2024, 08:21

Власти Башкирии и мэрия Уфы препятствуют реставрации памятников в центре города

Компания «Твинлит», ранее восстанавливавшая «Дом Бушмариных», подала в суд на министерство земельных и имущественных отношений.

В Уфе идут судебные тяжбы компании «Твинлит» с администрацией Уфы и министерством земельных и имущественных отношений. Фирма хочет восстановить два исторических здания на перекрёстке улиц Ленина и Кирова. Об этом сообщает телеканал UTV.

Фирма, ранее восстановившая объект культурного наследия «Дом Бушмариных» в центре Уфы, в 2021 году предложила проект воссоздания домов Дивитияровых и Патокиных. Сооружения, построенные в XIX веке, снесли в 2007 году.

Однако минземимущества отказалось проводить аукцион на право аренды земельного участка. Отказ был мотивирован тем, что земельный участок расположен на границах земель общего пользования, территории общего пользования, красных линий. «Твинлит» обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Кроме того, чиновники сослались на проекты планировки и межевания территории, принятые в 2010 году. По ним на углу улиц Кирова и Ленина должен появиться многоуровневый подземный паркинг.

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Однако суд выбрал сторону реставраторов, так как здания хоть и снесены, но не исключены из списка объектов культурного наследия регионального значения.

По информации «Коммерсантъ-Уфа», в восстановленных зданиях ООО «Твинлит» хочет разместить детскую библиотеку и «дом национальных литератур с читальным залом».

Теперь чиновники обязаны провести аукцион об аренде земельного участка. Однако с решением суда они не согласились и обжаловали его в 18-м арбитражном апелляционном суде в г. Челябинске.

В настоящее время спорный земельный участок имеет вид разрешённого использования «Историко-культурная деятельность». Его кадастровая стоимость — 6,4 млн рублей.

#Город#Уфа#Арбитражный суд Башкирии#Арбитражный суд#Новости Башкирии#Объект культурного наследия#Идэль Гумеров
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