Уфимские и башкирские власти мешают восстановлению исторических памятников

Однако минземимущества отказалось проводить аукцион на право аренды земельного участка. Отказ был мотивирован тем, что земельный участок расположен на границах земель общего пользования, территории общего пользования, красных линий. «Твинлит» обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Кроме того, чиновники сослались на проекты планировки и межевания территории, принятые в 2010 году. По ним на углу улиц Кирова и Ленина должен появиться многоуровневый подземный паркинг.