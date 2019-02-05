В январе арбитражный суд Башкирии принял в производство исков на 5,4 миллиарда рублей

Самый крупный иск был подан Фондом жилищного строительства Башкортостана, сумма заявленных требований составляет 2, 547 млрд рублей, ответчиком выступит администрация Уфы. Суть иска пока не раскрывается, предварительное заседание назначено на 13 марта, сам иск был подан 9 января. Задержка объясняется тем, что судья который должен был рассматривать иск, взял самоотвод из-за того, что его «родственник является работником ответчика».