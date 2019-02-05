В январе арбитражный суд Башкирии принял в производство исков на 5,4 миллиарда рублей

В январе 2019 года в арбитражный суд Башкирии, по данным СПАРК-Интерфакс, поступил 2521 иск на общую сумму 5,4 млрд рублей. Медиакорсеть расскажет о трех самых крупных новых делах января.
Самый крупный иск был подан Фондом жилищного строительства Башкортостана, сумма заявленных требований составляет 2, 547 млрд рублей, ответчиком выступит администрация Уфы. Суть иска пока не раскрывается, предварительное заседание назначено на 13 марта, сам иск был подан 9 января. Задержка объясняется тем, что судья который должен был рассматривать иск, взял самоотвод из-за того, что его «родственник является работником ответчика».
Второй по величине заявленных требований иск (612,4 млн руб) был подан Сбербанком. Ответчиками выступают сразу шесть компаний: АО «Управляющая компания «Башкирская зерновая компания»»; АО «Раевский элеватор»; ООО «Башкирская зерновая компания»; АО «Башкирский бройлер»; АО «Объединённая мясная группа»; АО «Хлебная база №67». Сбербанк просил на время рассмотрения иска заморозить счета компаний и наложить обеспечение на имущество ответчиков, однако судья решил такие меры избыточными.
На третьем месте по размеру суммы исковых требований - спор ООО «УЗДЭУ Авто-Уфа» и «КИТ Стар», некогда крупный уфимский автодилер пытается взыскать с стерлитамакской фирмы 190,9 млн рублей. Суть иска не раскрывается.