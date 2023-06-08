Застройщику ЖК «Уфимский кремль» запретили строить в историческом центре Уфы

Между тем, в 2016 году ООО «Трест 7» получило разрешение на строительство двух высоток в квартале «Уфимского кремля». В 2021 году стало понятно, что близкое соседство с Усадьбой Сазоновых накладывает определенные ограничения на строительство — высота объектов капитального строительства рядом с памятником не может превышать семи метров. В том же году «Трест 7» заказал новый проект зоны охраны объекта культурного наследия и направил его в Башкультнаследие. После проведения общественных слушаний проект постановления с новыми границами охранной зоны усадьбы Башкультнаследие направило в правительство РБ на утверждение.