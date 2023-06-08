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Застройщику ЖК «Уфимский кремль» запретили строить в историческом центре Уфы

8 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI

Застройщик ЖК «Уфимский кремль» проиграл суды правительству Башкирии

Застройщику ООО «Трест 7» было отказано в строительстве новых высоток на Коммунистической из-за памятника культурного наследия по соседству. Компания обратилась в суд, однако и там потерпела поражение.

Арбитражный суд Башкирии вновь отказал застройщику ЖК «Уфимский кремль» в праве возводить высотки в историческом центре города. Компания ООО «Трест 7» арендовала участок на улице Коммунистическая, где планировала построить два многоквартирных дома. Однако из-за близкого соседства с памятником культурного наследия — Усадьбой Сазоновых — это стало невозможно. Материалы дела опубликованы на сайте суда.

Напомним, что усадьба была включена в реестр объектов культурного наследия в 2015 году, в 2018 году правительство РБ утвердило границы охранной зоны объекта.

Между тем, в 2016 году ООО «Трест 7» получило разрешение на строительство двух высоток в квартале «Уфимского кремля». В 2021 году стало понятно, что близкое соседство с Усадьбой Сазоновых накладывает определенные ограничения на строительство — высота объектов капитального строительства рядом с памятником не может превышать семи метров. В том же году «Трест 7» заказал новый проект зоны охраны объекта культурного наследия и направил его в Башкультнаследие. После проведения общественных слушаний проект постановления с новыми границами охранной зоны усадьбы Башкультнаследие направило в правительство РБ на утверждение.

Уже в мае 2022 года ведомство отозвало проект постановления, так как посчитало, что он не в полной мере соответствующими требованиям законодательства и увеличение высотки застройки нарушит обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Так, в феврале 2023 года ООО «Трест 7» подал иск в Арбитражный суд РБ с требованием признать отзыв проекта постановления незаконными и обязать его рассмотреть. Однако суд встал на сторону властей и не удовлетворил требования. Компания подала апелляцию, 5 июня 2023 года 18-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

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