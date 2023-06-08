Застройщику ЖК «Уфимский кремль» запретили строить в историческом центре Уфы

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Арбитражный суд Башкирии вновь отказал застройщику ЖК «Уфимский кремль» в праве возводить высотки в историческом центре города. Компания ООО «Трест 7» арендовала участок на улице Коммунистическая, где планировала построить два многоквартирных дома. Однако из-за близкого соседства с памятником культурного наследия — Усадьбой Сазоновых — это стало невозможно. Материалы дела опубликованы на сайте суда.
Напомним, что усадьба была включена в реестр объектов культурного наследия в 2015 году, в 2018 году правительство РБ утвердило границы охранной зоны объекта.
Между тем, в 2016 году ООО «Трест 7» получило разрешение на строительство двух высоток в квартале «Уфимского кремля». В 2021 году стало понятно, что близкое соседство с Усадьбой Сазоновых накладывает определенные ограничения на строительство — высота объектов капитального строительства рядом с памятником не может превышать семи метров. В том же году «Трест 7» заказал новый проект зоны охраны объекта культурного наследия и направил его в Башкультнаследие. После проведения общественных слушаний проект постановления с новыми границами охранной зоны усадьбы Башкультнаследие направило в правительство РБ на утверждение.
Уже в мае 2022 года ведомство отозвало проект постановления, так как посчитало, что он не в полной мере соответствующими требованиям законодательства и увеличение высотки застройки нарушит обеспечение сохранности объектов культурного наследия.
Так, в феврале 2023 года ООО «Трест 7» подал иск в Арбитражный суд РБ с требованием признать отзыв проекта постановления незаконными и обязать его рассмотреть. Однако суд встал на сторону властей и не удовлетворил требования. Компания подала апелляцию, 5 июня 2023 года 18-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.