Девочка-змея шокировала врачей Уфы

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В мире медицины случаются настоящие чудеса, и одна из таких историй произошла в Республиканской детской клинической больнице. Внимание на фото привлекает 15-летняя девочка, которая сражалась с острым эпидермальным некролизом — синдромом Лайелла. Это заболевание стало для нее настоящим испытанием из-за редчайшей аллергической реакции на препарат, который она ранее не принимала.
Когда девочка поступила в больницу, ее состояние было крайне тяжелым. Она жаловалась на болезненные высыпания по всему телу, которые не оставляли шансов на нормальное существование. Поражения слизистых оболочек губ и глаз дополнялись высокой температурой до 39 градусов. Ситуация усугублялась тем, что кожа утратила свою защитную функцию, и возникал риск присоединения инфекции.
На борьбу за жизнь девочки поднялась настоящая армия врачей аллергологического отделения. Их действия были решительными и четкими: специализированная терапия была начата незамедлительно. И вот спустя какое-то время началась положительная динамика — врачи справились с интоксикацией и бактериальной инфекцией, а самое главное — сохранили зрение пациентки. Постепенно кожа на лице, груди и других частях тела начала восстанавливаться: полная эпителизация стала свидетельством того, что надежда все-таки есть.
Но что же могло вызвать такую бурную реакцию организма? Ответ прост — это аллергия на лекарственное средство, рассказывают специалисты. Синдром Лайелла встречается крайне редко и предсказать его появление невозможно.
— Однако важно помнить: если у вас или ваших близких есть известная непереносимость определенных препаратов, их повторное применение стоит полностью исключить, — комментируют эксперты.