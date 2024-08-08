Девочка-змея шокировала врачей Уфы

На борьбу за жизнь девочки поднялась настоящая армия врачей аллергологического отделения. Их действия были решительными и четкими: специализированная терапия была начата незамедлительно. И вот спустя какое-то время началась положительная динамика — врачи справились с интоксикацией и бактериальной инфекцией, а самое главное — сохранили зрение пациентки. Постепенно кожа на лице, груди и других частях тела начала восстанавливаться: полная эпителизация стала свидетельством того, что надежда все-таки есть.