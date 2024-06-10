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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон

Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон

10 июня 2024, 11:09
Фото: 1MI
Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон
Каждое лето тысячи людей сталкиваются с проблемой сезонной аллергии, которая часто ассоциируется с тополиным пухом. Читайте в нашем материале, как защитить себя от этой напасти.

Аллергия на тополиный пух

Каждое лето тысячи людей сталкиваются с проблемой сезонной аллергии, которая часто ассоциируется с тополиным пухом. Однако, как поясняет врач аллерголог-пульмонолог Наталья Лозко, причиной аллергии является не сам тополиный пух, а переносимая им пыльца различных растений.

Тополиный пух, благодаря своей легкости, может переноситься на большие расстояния, захватывая с собой пыльцу злаковых трав, луговых трав и других цветущих растений. Именно эта пыльца вызывает аллергические реакции.

Врач аллерголог-иммунолог высшей категории Елена Боброва утверждает, что аллергия на тополиный пух как таковая — явление крайне редкое. Симптомы, связанные с контактом с пухом, обычно проявляются у людей, которые уже знают о своей аллергии на пыльцу растений или у которых была подтверждена реакция на цветение злаковых трав. Даже у тех, кто не страдает от аллергии, может возникнуть дискомфорт из-за повышенной чувствительности слизистой оболочки к тополиному пуху.

Симптомы, связанные с контактом с пухом, обычно проявляются у людей, которые уже знают о своей аллергии на пыльцу растений или у которых была подтверждена реакция на цветение злаковых трав.Симптомы, связанные с контактом с пухом, обычно проявляются у людей, которые уже знают о своей аллергии на пыльцу растений или у которых была подтверждена реакция на цветение злаковых трав.
Симптомы, связанные с контактом с пухом, обычно проявляются у людей, которые уже знают о своей аллергии на пыльцу растений или у которых была подтверждена реакция на цветение злаковых трав.
Фото: Изображение Midjourney

Симптомы поллиноза

Поллиноз, или сезонный аллергический ринит, является одним из наиболее распространенных аллергических заболеваний, вызванных воздействием пыльцы растений. Симптомы поллиноза могут сильно напоминать симптомы обычной простуды или гриппа, что часто затрудняет его диагностику. Рассмотрим подробнее основные симптомы поллиноза:

Слезотечение и изменения в состоянии глаз

  • Интенсивное слезотечение: глаза начинают активно выделять слезы, что может быть связано с попыткой организма защитить слизистую оболочку глаз от раздражающего действия пыльцы.
  • Покраснение глаз: сосуды в глазах расширяются, что приводит к их покраснению.
  • Ощущение «песчинок» или инородного тела в глазах: это может быть вызвано раздражением слизистой оболочки глаз пыльцой.
  • Непереносимость яркого света: фотофобия может усиливаться из-за раздражения и воспаления глаз.
  • Болезненность и припухлость век: воспалительный процесс может сопровождаться отеком и дискомфортом в области век.

Симптомы, связанные с носом и дыханием

  • Заложенность носа: слизистая оболочка носа отекает, что затрудняет носовое дыхание.
  • Зуд в носу и рту: это один из характерных симптомов аллергии, связанный с раздражением слизистых оболочек.
  • Насморк: выделения из носа могут быть прозрачными или слегка желтоватыми, обильными и водянистыми.
  • Частое чихание: чихание является рефлексом, направленным на очищение носовых ходов от раздражителей.
  • Затруднение дыхания и одышка: в тяжелых случаях аллергия может затронуть дыхательные пути, вызывая затруднение дыхания и одышку.
Симптомы поллиноза могут сильно напоминать симптомы обычной простуды или гриппа, что часто затрудняет его диагностику.Симптомы поллиноза могут сильно напоминать симптомы обычной простуды или гриппа, что часто затрудняет его диагностику.
Симптомы поллиноза могут сильно напоминать симптомы обычной простуды или гриппа, что часто затрудняет его диагностику.
Фото: 1MI

Рекомендации врачей по защите от аллергии на пух

Чтобы минимизировать влияние тополиного пуха и связанных с ним аллергенов, врачи предлагают несколько простых, но эффективных рекомендаций.

Использование минеральной пудры вместо тонального крема

  • Минеральная пудра имеет легкую текстуру и не содержит химических компонентов, которые могут вызывать раздражение кожи.
  • Она не создает плотный слой на коже, что позволяет пуху и пыли легче скользить по поверхности, не задерживаясь на коже.
  • Минеральная пудра также может иметь солнцезащитный фактор, что дополнительно защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей.

Ношение солнцезащитных очков

  • Солнцезащитные очки создают физический барьер между глазами и пыльцой или пухом, предотвращая их попадание в глаза.
  • Очки также защищают глаза от ультрафиолетовых лучей, которые могут вызывать дополнительное раздражение и повреждение глаз.
  • При выборе очков следует обратить внимание на качество линз и оправы, чтобы обеспечить максимальную защиту и комфорт.

Отказ от контактных линз

  • Контактные линзы могут задерживать пыльцу и пух, вызывая раздражение и воспаление глаз.
  • В период цветения тополей рекомендуется использовать очки или очки с прозрачными линзами, чтобы предотвратить попадание аллергенов под линзы.
  • Если вы не можете отказаться от контактных линз, следует тщательно очищать их после каждого использования и следить за их состоянием.

Регулярное очищение ресниц и лица

  • После прогулок на свежем воздухе рекомендуется тщательно очищать лицо, особенно ресницы, чтобы удалить частицы пыли и пуха, которые могут вызвать раздражение.
  • Используйте мягкий очищающий гель или молочко, чтобы не вызвать дополнительное раздражение кожи.
  • Избегайте использования макияжа для глаз в период цветения, чтобы облегчить процесс очищения и предотвратить попадание аллергенов под макияж.

Избегание выхода на улицу в определенное время

  • В период цветения тополей рекомендуется избегать выхода на улицу в период с 11 до 18 часов, когда концентрация пуха в воздухе особенно высока.
  • В это время пух поднимается выше и распространяется активнее, что увеличивает риск контакта с аллергенами.
  • Если вы вынуждены выходить на улицу в это время, следует использовать солнцезащитные очки и носить закрытую одежду, чтобы минимизировать контакт с пыльцой и пухом.

Пять советов доктора Асель Нуртазиной

Ограничение времени на улице

— Сейчас концентрация пыльцы в воздухе на границе средней и высокой. На городских газонах, в парках и за городом вовсю цветет та же овсяница. Активное выделение ее пыльцы началось около 10 — 14 дней назад. И в это же время многие аллергики почувствовали заметные ухудшения.

Гигиенические процедуры

— Приходя в помещение, старайтесь сразу промыть нос солевым раствором, умыться, принять душ. В идеале — поменять одежду и сразу бросить в стирку снятые вещи, поскольку на них оседает пыльца.

Консультация с аллергологом

— Проконсультируйтесь с врачом-аллергологом, чтобы подобрать терапию в зависимости от общего состояния организма и вида аллергических реакций. Сейчас есть специальный аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — невосприимчивость к пыльце растений. Пациенту под контролем врача аллерголога-иммунолога вводятся постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. И организм со временем — через три года — перестает реагировать на пыльцу.

Использование защитных средств

— В аптеке можно найти специальные фильтры для носа. Несколько экзотично, кому-то может быть неудобно, а кто-то привыкает. Наконец, самый бюджетный (хотя, и наименее эффективный) вариант — обычная медицинская маска.
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#Ольга Харина#Общество#Весна#Лето#Здоровье#Иммунитет#Аллергия#Пух
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