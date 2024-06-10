Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон

Врач аллерголог-иммунолог высшей категории Елена Боброва утверждает, что аллергия на тополиный пух как таковая — явление крайне редкое. Симптомы, связанные с контактом с пухом, обычно проявляются у людей, которые уже знают о своей аллергии на пыльцу растений или у которых была подтверждена реакция на цветение злаковых трав. Даже у тех, кто не страдает от аллергии, может возникнуть дискомфорт из-за повышенной чувствительности слизистой оболочки к тополиному пуху.