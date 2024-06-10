Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Каждое лето тысячи людей сталкиваются с проблемой сезонной аллергии, которая часто ассоциируется с тополиным пухом. Однако, как поясняет врач аллерголог-пульмонолог Наталья Лозко, причиной аллергии является не сам тополиный пух, а переносимая им пыльца различных растений.
Тополиный пух, благодаря своей легкости, может переноситься на большие расстояния, захватывая с собой пыльцу злаковых трав, луговых трав и других цветущих растений. Именно эта пыльца вызывает аллергические реакции.
Врач аллерголог-иммунолог высшей категории Елена Боброва утверждает, что аллергия на тополиный пух как таковая — явление крайне редкое. Симптомы, связанные с контактом с пухом, обычно проявляются у людей, которые уже знают о своей аллергии на пыльцу растений или у которых была подтверждена реакция на цветение злаковых трав. Даже у тех, кто не страдает от аллергии, может возникнуть дискомфорт из-за повышенной чувствительности слизистой оболочки к тополиному пуху.
Поллиноз, или сезонный аллергический ринит, является одним из наиболее распространенных аллергических заболеваний, вызванных воздействием пыльцы растений. Симптомы поллиноза могут сильно напоминать симптомы обычной простуды или гриппа, что часто затрудняет его диагностику. Рассмотрим подробнее основные симптомы поллиноза:
Чтобы минимизировать влияние тополиного пуха и связанных с ним аллергенов, врачи предлагают несколько простых, но эффективных рекомендаций.
— Сейчас концентрация пыльцы в воздухе на границе средней и высокой. На городских газонах, в парках и за городом вовсю цветет та же овсяница. Активное выделение ее пыльцы началось около 10 — 14 дней назад. И в это же время многие аллергики почувствовали заметные ухудшения.
— Приходя в помещение, старайтесь сразу промыть нос солевым раствором, умыться, принять душ. В идеале — поменять одежду и сразу бросить в стирку снятые вещи, поскольку на них оседает пыльца.
— Проконсультируйтесь с врачом-аллергологом, чтобы подобрать терапию в зависимости от общего состояния организма и вида аллергических реакций. Сейчас есть специальный аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — невосприимчивость к пыльце растений. Пациенту под контролем врача аллерголога-иммунолога вводятся постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. И организм со временем — через три года — перестает реагировать на пыльцу.
— В аптеке можно найти специальные фильтры для носа. Несколько экзотично, кому-то может быть неудобно, а кто-то привыкает. Наконец, самый бюджетный (хотя, и наименее эффективный) вариант — обычная медицинская маска.