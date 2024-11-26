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Алан Марзаев

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Ноябрь
Вице-спикер Башкирии останется под стражей
26 ноября, 08:21
Октябрь
Хабиров жестко раскритиковал чиновников в Башкирии
21 октября, 14:41
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Коррупцией в Башкирии займется Москва
2 октября, 13:10
Уфимский «глаз Бога» оказался слепым
1 октября, 15:33
Апрель
«Без дураков»: вице-премьер Башкирии вышел к жителям из-за застройки
Объективная оценка ситуации, которую предложил Алан Марзаев, не придала жителям оптимизма.
19 апреля, 07:28

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