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Posted 2 октября, 13:10

Published 2 октября, 13:10

Modified 2 октября, 13:13

Updated 2 октября, 13:13

Дело Клебанова передали из Башкирии в Москву

Коррупцией в Башкирии займется Москва

2 октября 2024, 13:10
Фото: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

Дело Клебанова передали из Башкирии в Москву

Московские следователи займутся делом экс-министра транспорта РБ Александра Клебанова, обвиняемого в посредничестве при получении крупной взятки в 37 млн рублей, сообщает СК РБ.

Дело бывшего министра транспорта и дорог Башкортостана Александра Клебанова передано московским следователям Центрального аппарата Следкома РФ. Источник Mksert в Следственном комитете Республики Башкортостан сообщил, что следственные действия на территории Башкирии уже завершены, и дальнейшим расследованием займется Главное следственное управление Следственного комитета. Оно расположено в Москве.

Клебанову назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекает 7 октября. Басманный районный суд Москвы примет решение о его продлении в четверг, 3 октября. Соответственно, сейчас он вслед за Марзаевым должен быть доставлен под конвоем в столицу. Если дело Александра Клебанова дойдет до суда и экс-чиновник не пойдет на сделку со следствием, то ему, согласно пунктам обвинения, грозят до 15 лет заключения и штраф до ₽500 млн. Это стократная сумма взятки, которую ему вменяет следствие. Впрочем, в случае сделки со следствием, возможен любой иной, более мягкий, исход. Как и новые повороты коррупционного сюжета.

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Следствие считает, что Клебанов выступал посредником в получении взятки в размере 37 млн рублей, которую и. о. вице-премьера Башкирии Алан Марзаев получил от руководителей дорожно-строительной компании за помощь в заключении контрактов. Марзаев был арестован Басманным судом Москвы 1 октября и пробудет под стражей два месяца — до конца ноября 2024 года. Точное место пребывания Марзаева в Москве пресс-служба столичных судов не сообщала, но обычно подследственного подобного ранга ожидают вердикта в знаменитом СИЗО «Лефортово».

В последний день сентября загородный коттедж Алана Марзаева с неожиданным визитом посетили столичные силовики. Его делом занимается Центральный аппарат СК РФ. Исполняющего обязанности вице-спикера Правительства Башкирии практически молниеносно этапировали в Москву. Алан Марзаев, также как и экс-министр Александр Клебанов, рискует провести 15 лет своей жизни в местах не столь отдаленных. Но сумма штрафа при взятке в ₽37 млн рублей может составить умопомрачительную сумму — до ₽3,7 млрд. Это примерно 10% годового бюджета Уфы. Откуда у хоть и не рядового, но все же государственного служащего, могут быть такие богатства — сказать сложно. Впрочем, следствие разберётся.

Как известно, Алан Марзаев в Башкирии курировал большие стройки и дороги, и, как показывает практика и судебные дела, именно в этих сферах можно «зарыть» несметные богатства и коррупционные схемы обогащения счетов многочисленных родственников и друзей. Куда и к кому приведет расследование теневого обогащения в Башкирии — Москва сообщит позже.

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Напомним, Клебанов был задержан рано утром 7 мая. Нежданные гости в балаклавах и бронежилетах взяли министра дома, визитеров чиновник встретил в мягких домашних тапочках. Изначально он находился под стражей, однако в июне меру пресечения изменили на домашний арест. Клебанову вменяют крупномасштабную коррупцию. Сразу после сообщения об интересе к его персоне со стороны следствия, чиновник потерял свой пост решением руководителя региональной администрации.

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