Коррупцией в Башкирии займется Москва

Клебанову назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекает 7 октября. Басманный районный суд Москвы примет решение о его продлении в четверг, 3 октября. Соответственно, сейчас он вслед за Марзаевым должен быть доставлен под конвоем в столицу. Если дело Александра Клебанова дойдет до суда и экс-чиновник не пойдет на сделку со следствием, то ему, согласно пунктам обвинения, грозят до 15 лет заключения и штраф до ₽500 млн. Это стократная сумма взятки, которую ему вменяет следствие. Впрочем, в случае сделки со следствием, возможен любой иной, более мягкий, исход. Как и новые повороты коррупционного сюжета.