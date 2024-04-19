«Без дураков»: вице-премьер Башкирии вышел к жителям из-за застройки

К исходу первого получаса собрания толпа начала разбредаться, пока несколько человек не подсказали Татьяне Глазьевой, председателю совета одного из домов, что надо бы переместиться в более укромное место или провести отдельное собрание без чиновников. Явочным порядком было решено «подвинуться» к детской площадке перед 21-м домом. Отдуваться за власть должен был Алан Марзаев, рядом с ним, повинуясь, стоял директор «Глобал Девелопмента» Антон Водолеев, а Сергей Кожевников в это время согласовывал со своей командой и жителями время и место полноценного собрания с участием Главархитектуры Уфы.