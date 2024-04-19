«Без дураков»: вице-премьер Башкирии вышел к жителям из-за застройки

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Утром 18 апреля во дворе дома Комсомольская, 21/1 прошло собрание жителей квартала. Граждане недовольны начавшимся сносом бани и планами построить вместо неё гостиничный комплекс на более, чем 800 жилых помещений. Были на встрече и представители властей во главе с вице-премьером республики Аланом Марзаевым и глава строительной фирмы, являющейся собственником скандального участка. Состоялся ли диалог и остались ли горожане довольны переговорами, узнал корреспондент Mkset.ru.
В начале 2024 года стало известно, что баня «Чайка» на улице Комсомольской будет снесена, а на её месте появится гостиница и паркинг. Возможно, главу республики Радия Хабирова не посвятили в планы по неизбежной приватизации муниципальной бани, ведь несколькими годами ранее он рекомендовал городским властям её сохранить. Но на дворе апрель, территория обнесена высоким металлическим забором, а строительная техника ломает то, что было продано с молотка. И власти ничего с этим сделать не могут — здание и соседний ИТП стали частной собственностью по воле городской администрации.
Людей не устроило, что их поставили перед фактом, а до этого обманули. Ведь обещалось, что на протяжении года после приватизации баня продолжит работу. Встречи с администрацией Советского района, представителями мэрии не смогли остановить процесс, но градус недовольства не снижался. Да к тому же люди прознали, что застройке может подвергнуться не один участок, а целый квартал.
Утихомирить людей можно разными способами. Власти приняли решение отправить на Комсомольскую десант во главе с заместителем премьер-министра республики Аланом Марзаевым. За ним к жителям пожаловали первый вице-мэр Сергей Кожевников, и. о. министра Артём Ковшов, директор ООО «СЗ „Глобал-девелопмент“», руководство «БашРТС» и «Уфаводоканала».
Повестка собрания не была сформулирована, поэтому встреча превратилась в междусобойчик нескольких чиновников с парой самых активных граждан. В начале встречи десятки человек столпились на въезде во двор к дому ул. Комсомольская, 21/1. О чём говорят «зур начальники», не было слышно на краю толпы. Мешала и строительная техника своим шумом — работников не волнует, что там решат люди, им нужно успеть снести баню.
К исходу первого получаса собрания толпа начала разбредаться, пока несколько человек не подсказали Татьяне Глазьевой, председателю совета одного из домов, что надо бы переместиться в более укромное место или провести отдельное собрание без чиновников. Явочным порядком было решено «подвинуться» к детской площадке перед 21-м домом. Отдуваться за власть должен был Алан Марзаев, рядом с ним, повинуясь, стоял директор «Глобал Девелопмента» Антон Водолеев, а Сергей Кожевников в это время согласовывал со своей командой и жителями время и место полноценного собрания с участием Главархитектуры Уфы.
Желающих высказаться было много. Алан Викторович отбивался тем, что «он пришёл не на базар, а разговаривать с людьми». Тревожности к происходящему добавили сотрудники полиции и ДПС, прибывшие в разгар схода.
Но и люди ждали ответов на вопросы, которые почему-то до сих пор никто толком не дал, хотя ситуация накаляется не первую неделю. Речь идёт о нагрузке на коммуникации, водоснабжение и канализацию, на социальную инфраструктуру и парковки, экологической обстановке и геологических последствиях.
Вопрос о сносе бани вице-премьер предложил не рассматривать, сказав, что, по мнению города, её функционирование было невыгодным. Однако последнее слово зацепило публику, и оно начала оспаривать «неэффективность» бани — мол, она обслуживала целый микрорайон, а социальную инфраструктуру нельзя оценивать мерками «выгодно/убыточно». Впрочем, есть объективный факт — баню сносят прямо сейчас.
А вот парковки оказались «мягким местом» застройщика. Девелопер собирается построить гостиницу на 832 жилых помещения, а парковочных мест планируется лишь 52 (в проектной декларации от 11 апреля речь идёт о 26 машино-местах). Заверения застройщика о том, что на клочке земли действительно появится гостиница показались лукавством не только для несолоно хлебавши граждан, но и для вице-премьера:
— Давай без дураков — у тебя там гостиницы не будет!
А представитель застройщика плохо пытался скрыть истинные намерения — законодательство позволило сделать так, а не иначе, вот мы и воспользовались. Действительно, дураков нет. Как и парковочных мест для всех.
Сегодня также стало известно, что на данный момент идёт подготовка программы комплексного развития территории с двухэтажными бараками на улицах Электрификации и Железняцкой. Двухэтажки будут сноситься, но пока что этому препятствуют жильцы, не готовые покидать дома. На их месте, боятся горожане, «вырастут» высотки. Алан Марзаев, заранее проинформированный о требованиях граждан, предложил построить там поликлинику. Но она разместится на нижних этажах новостроек, потому что застройщикам якобы экономически невыгодно, если поликлиника займёт отдельную площадь земли. А кроме поликлиники люди нуждаются в школе, детском саду, сквере. Оказывается, не гарантировано и само комплексное развитие:
— Но если жители аварийных домов пойдут на принцип, то застройщик может сказать, что их расселение будет слишком дорогим.
За инженерные коммуникации отвечал директор «Уфаводоканала» Александр Иванов. Оказывается, госпредприятие договорилось с активистами заменить в 2024 году все сети водоснабжения в микрорайоне. В 2023 году в квартале было зафиксировано 11 утечек. На функционирование системы водоснабжения и канализации нового дома мощности якобы имеются.
Пока часть граждан окружила вице-премьера, Сергей Кожевников успел договориться с другой частью о новом собрании. В это же время глава минстроя (исполняющий обязанности) Артём Ковшов объяснял волнующейся публике, что будут делать власти, если вследствие неустойчивости грунта при строительстве «гостиницы» будут повреждены фундаменты и стены уже построенных зданий. По его словам, в случае наличия трещин, будет заказана экспертиза и выявляться причина трещин. Но жители заявили, что ждут результатов геодезических исследований, на основе которых застройщик получил право возводить объект.
Когда собрание закончилось, местные жители продолжили обсуждать будущее микрорайона. Большинство вопросов осталось без ответа, но некоторые нашли и плюсы в сегодняшнем мероприятии. Например, активисты дома ул. Комсомольская, 19 наконец-то смогли показать чиновникам истинное положение дел в обычном уфимском дворе — с перекопанными клумбами (из-за постоянных утечек и подтоплений), осыпающимся фасадом, отсутствием условий для маломобильных граждан, разбитым проездом.
Директор ООО «Специализированный застройщик „Глобал девелопмент“ Антон Водолеев рассказал корреспонденту Mkset.ru свою точку зрения на итоги встречи. По мнению предпринимателя, диалог между бизнесом, властью и населением возможен, однако для этого на обсуждение должны выноситься конкретные и точечные предложения.
— Не всё в кучу, а конкретные пожелания жителей и властей. Мы, как бизнес, где-то готовы пойти навстречу, а где-то — нет.
Комментируя результаты собрания, он рассказал, что участники договорились о создании рабочего чата, в который войдут старшие ближайших домов. Жители через председателей советов многоквартирных домов ознакомлены с проектной документацией.
— Их больше всего волнует, чтобы дома не начали трещать, чтобы строительство нашего дома не влияло на них. Этот вопрос решается геомониторингом. Уже сейчас заключён договор с геомониторинговой организацией. Все маячки будут установлены — об этом жители будут уведомлены в рабочих чатах.
Антон Водолеев добавил, что на следующей неделе возможно новое собрание, но в более узком круге — с представителями администрации и старшими по домам. Директор фирмы-застройщика считает, что сегодня «конструктива не было» из-за того, что на мероприятие пришли люди из соседних улиц и кварталов, которых интересовали вопросы, не имеющие отношение к объекту строительства.
Следующее собрание жителей микрорайона, ограниченного улицами Комсомольской, Города Галле, проспекта Октября, состоится 20 апреля (суббота) в 15:00 в здании Детской филармонии.