Уфимских женщин поздравят цветами в городских автобусах

В Уфе в связи с международным женским днем планируют дарить горожанкам цветы. Такая акция будет проводиться 7 и 8 марта в автобусах, следующих по маршруту №51. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Социальная акция инициирована государственной транспортной лизинговой компанией. Пассажирки праздничных автобусов получат букеты цветов. Акция пройдет в общей сложности в семи российских городах. Кроме Уфы женщин планируют радовать в Калуге, Волгограде, Астрахани, Курске, Улан-Удэ и Кемерово. В Уфе праздничные автобусы можно будет узнать по оклейке и баннерам. Напомним, что 8 марта по всей стране объявлен выходным днем. За день до этого жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день. Читайте также: В Уфе из-за пробок автобусы не доехали до болельщиков Автобус в Уфе затормозил с помощью сугроба Автобус застрял на трамвайных путях в Уфе