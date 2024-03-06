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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Уфимских женщин поздравят цветами в городских автобусах

Уфимских женщин поздравят цветами в городских автобусах

6 марта 2024, 14:34
Фото: 1MI
В Уфе в связи с международным женским днем планируют дарить горожанкам цветы. Такая акция будет проводиться 7 и 8 марта в автобусах, следующих по маршруту №51. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Социальная акция инициирована государственной транспортной лизинговой компанией. Пассажирки праздничных автобусов получат букеты цветов.

Акция пройдет в общей сложности в семи российских городах. Кроме Уфы женщин планируют радовать в Калуге, Волгограде, Астрахани, Курске, Улан-Удэ и Кемерово. В Уфе праздничные автобусы можно будет узнать по оклейке и баннерам.

Напомним, что 8 марта по всей стране объявлен выходным днем. За день до этого жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день.

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#Общество#Уфа#Автобус#Цветы#Марина Шорина#8 марта
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