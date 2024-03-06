Уфимских женщин поздравят цветами в городских автобусах

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Социальная акция инициирована государственной транспортной лизинговой компанией. Пассажирки праздничных автобусов получат букеты цветов.
Акция пройдет в общей сложности в семи российских городах. Кроме Уфы женщин планируют радовать в Калуге, Волгограде, Астрахани, Курске, Улан-Удэ и Кемерово. В Уфе праздничные автобусы можно будет узнать по оклейке и баннерам.
Напомним, что 8 марта по всей стране объявлен выходным днем. За день до этого жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день.