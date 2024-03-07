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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Известен график работы медучреждений Башкирии в праздничные выходные

В Башкирии изменится график работы медучреждений

7 марта 2024, 07:04
Фото: 1MI

Известен график работы медучреждений Башкирии в праздничные выходные

Об изменениях информирует пресс-служба регионального Минздрава.

Травмпункты будут работать круглосуточно во всех районах и городах республики, а также на базе уфимских больниц № 5, 8, 21, ГКБ Демского района и Республиканской детской больницы.

Помощь офтальмолога можно будет получить в больнице № 8 и в Уфимском НИИ глазных болезней.

Поликлиники с 8 по 9 марта будут работать с 8.00 до 17.00 часов с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов. Воскресенье, 10 марта, — выходной.

Женские консультации 9 марта 2024 года будут принимать пациентов по графику субботы.

Биоматериал для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга в Уфе будет приниматься каждый день по адресу: ул. Гафури д. 74. Сами скрининги будут проводиться 10 марта 2024 года.

8 марта 2024 года пункты госаптеки будут работать по графику выходного дня. Отпуск льготных препаратов в случае обращения граждан будет осуществляться в розничных отделах. Выписка рецептов лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, в том числе отпускаемых бесплатно будет организована 8 и 9 марта 2024 года.

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях будет оказываться круглосуточно.

#Общество#Город#Медицина#Больница#Минздрав#Новости Башкирии#Азамат Нухов#8 марта
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