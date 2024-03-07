В Башкирии изменится график работы медучреждений

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Травмпункты будут работать круглосуточно во всех районах и городах республики, а также на базе уфимских больниц № 5, 8, 21, ГКБ Демского района и Республиканской детской больницы.
Помощь офтальмолога можно будет получить в больнице № 8 и в Уфимском НИИ глазных болезней.
Поликлиники с 8 по 9 марта будут работать с 8.00 до 17.00 часов с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов. Воскресенье, 10 марта, — выходной.
Женские консультации 9 марта 2024 года будут принимать пациентов по графику субботы.
Биоматериал для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга в Уфе будет приниматься каждый день по адресу: ул. Гафури д. 74. Сами скрининги будут проводиться 10 марта 2024 года.
8 марта 2024 года пункты госаптеки будут работать по графику выходного дня. Отпуск льготных препаратов в случае обращения граждан будет осуществляться в розничных отделах. Выписка рецептов лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, в том числе отпускаемых бесплатно будет организована 8 и 9 марта 2024 года.
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях будет оказываться круглосуточно.