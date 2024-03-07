В Башкирии изменится график работы медучреждений

8 марта 2024 года пункты госаптеки будут работать по графику выходного дня. Отпуск льготных препаратов в случае обращения граждан будет осуществляться в розничных отделах. Выписка рецептов лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, в том числе отпускаемых бесплатно будет организована 8 и 9 марта 2024 года.