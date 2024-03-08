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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Мэр Уфы в шуточном клипе поздравил женщин с 8 марта

Мэр Уфы поздравил жительниц города с 8 марта зажигательным танцем

8 марта 2024, 05:35
Фото: Ратмир Мавлиев/ VK.com

Мэр Уфы в шуточном клипе поздравил женщин с 8 марта

Видео-поздравление Мавлиев опубликовал в своих соцсетях.

Необычным способом поздравил жительниц Уфы с 8 марта мэр города Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер опубликовал клип с танцами под башкирскую музыку.

— Решил, что этот праздник для того, чтобы поднять вам настроение! Желаю женского счастья, улыбок, море цветов и всегда отличного настроения! — написал Мавлиев в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в честь Международного женского дня пассажирки автобусов в Уфе получат цветы. Социальная акция, как сообщал Mkset, инициирована государственной транспортной лизинговой компанией.

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#Общество#Видео#Администрация Уфы#Праздники#Праздничные дни#Ратмир Мавлиев#8 марта
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