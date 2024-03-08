Мэр Уфы поздравил жительниц города с 8 марта зажигательным танцем

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Необычным способом поздравил жительниц Уфы с 8 марта мэр города Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер опубликовал клип с танцами под башкирскую музыку.
— Решил, что этот праздник для того, чтобы поднять вам настроение! Желаю женского счастья, улыбок, море цветов и всегда отличного настроения! — написал Мавлиев в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что в честь Международного женского дня пассажирки автобусов в Уфе получат цветы. Социальная акция, как сообщал Mkset, инициирована государственной транспортной лизинговой компанией.