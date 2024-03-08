Уфимцы вырастили в теплице 40 тысяч тюльпанов

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Семья Юмагузиных из Уфы в очередной раз повторила свой рекорд — цветоводы вырастили в собственной оранжерее к Международному женскому дню сорок тысяч тюльпанов. Энвар Юмагузин и его дочь Камилла не первый год радуют жителей города главным весенним цветком: каждый год семья закупает тысячи луковиц, а после продает их в уфимские магазины.
Энвар Юмагузин признается: в этом году луковиц закупали больше обычного, однако из-за сложностей с логистикой немалая доля оказалась непригодной.
«Из Голландии, к сожалению, пришло много больных луковиц. Около 10% пришлось просто выкинуть. Луковицы завозят через третьи страны и скорее всего в процессе они попали под температурный удар», — рассказал глава семьи.
Чтобы тюльпаны расцвели к 8 марта, сажать их начинают уже в декабре. На укоренение цветам необходимо около месяца, после чего они содержатся в тепле до конца февраля, затем тюльпаны срезают.
«За цветами нужен трепетный уход, чтобы они не погибли. В Башкирии климат для этих цветов достаточно холодный, им нужны теплицы. Самое главное: поддерживать нужную температуру, вовремя охлаждать и согревать, не допускать переизбытка влаги», — поделился Энвар Юмагузин.
Выращиванием цветов уфимский флорист занимается уже больше 20 лет. Несмотря на крупные урожаи, в праздники торговые точки раскупают их достаточно быстро: в магазины, как правило, заказывают сразу несколько сотен цветов.