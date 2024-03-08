Уфимцы вырастили в теплице 40 тысяч тюльпанов

Семья Юмагузиных из Уфы в очередной раз повторила свой рекорд — цветоводы вырастили в собственной оранжерее к Международному женскому дню сорок тысяч тюльпанов. Энвар Юмагузин и его дочь Камилла не первый год радуют жителей города главным весенним цветком: каждый год семья закупает тысячи луковиц, а после продает их в уфимские магазины.