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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Семья Юмагузиных из Уфы вырастила сорок тысяч тюльпанов к 8 марта

Уфимцы вырастили в теплице 40 тысяч тюльпанов

8 марта 2024, 05:02
Фото: mkset.ru

Семья Юмагузиных из Уфы вырастила сорок тысяч тюльпанов к 8 марта

Уфимцы раскрыли секреты цветочного бизнеса и рассказали, как на поставки повлияли санкции.

Семья Юмагузиных из Уфы в очередной раз повторила свой рекорд — цветоводы вырастили в собственной оранжерее к Международному женскому дню сорок тысяч тюльпанов. Энвар Юмагузин и его дочь Камилла не первый год радуют жителей города главным весенним цветком: каждый год семья закупает тысячи луковиц, а после продает их в уфимские магазины.

Энвар Юмагузин признается: в этом году луковиц закупали больше обычного, однако из-за сложностей с логистикой немалая доля оказалась непригодной.

«Из Голландии, к сожалению, пришло много больных луковиц. Около 10% пришлось просто выкинуть. Луковицы завозят через третьи страны и скорее всего в процессе они попали под температурный удар», — рассказал глава семьи.

Чтобы тюльпаны расцвели к 8 марта, сажать их начинают уже в декабре. На укоренение цветам необходимо около месяца, после чего они содержатся в тепле до конца февраля, затем тюльпаны срезают.

«За цветами нужен трепетный уход, чтобы они не погибли. В Башкирии климат для этих цветов достаточно холодный, им нужны теплицы. Самое главное: поддерживать нужную температуру, вовремя охлаждать и согревать, не допускать переизбытка влаги», — поделился Энвар Юмагузин.

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Выращиванием цветов уфимский флорист занимается уже больше 20 лет. Несмотря на крупные урожаи, в праздники торговые точки раскупают их достаточно быстро: в магазины, как правило, заказывают сразу несколько сотен цветов.

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#Бизнес#Уфа#Праздник#Цветы#8 марта
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