Крепче за баранку держись! или глазастые соблазны Subaru Legacy: тест-драйв

правый глаз смотрит с подозрением Фото: Артур Салимов

Брать на тест-драйв Subaru Legacy 2018, который поступил в Уфу в мае было как-то... непонятно. С одной стороны, вроде Subaru - злая такая, крепкая машина, которая бывает или маленькой гоночной лягушечкой WRX (видел как-то президента Татарстана Минниханова на гонках по телевизору), или резким таким японским Лесником-Foresterом, как у моего бывшего министра, или Outback, которым мы месили год назад чекмагушевскую грязь, похожую на сметану и ни разу не застряли.

Еще пару раз видел сарайчик Tribeca, причем один раз живьём, другой раз — в декларации у главы "ТерраБашкирии" Рустэма Хамитова.

А тут — машина под седалище начальника — должна быть вальяжной, дабы эту самую... не растрясло на ухабах. Сразу какой-то диссонанс: Subaru - все, что угодно, но не плавность и мягкость хода. Я хоть и ни разу не водитель, машины очень люблю, в отрочестве читал журнал «За рулём» подшивками, не понимая 75% слов «рядность», «участник движения», «сайлент-блок», ДВС изучал на примере БТР, а любимая перрредача - Top Gear. Злое рычание оппозитных цилиндров.

Кроме того, на излете тучных годов выбирал для прошлой редакции служебную машину, на которой репортер должен так подъехать к Правительству, чтобы ему честь отдавали на входе. И тестировал тем самым местом все членовозы города, кроме Subaru и дорогих немцев. Тогда выбрали японца с музыкальным названием.

"Та машина", которую в черном цвете выдают башкирским министрам — будем откровенны — вызывает уже лет семь уныние своим клиновидным самурайским обликом и слишком похожа на более дешевую сестру - надежда только на рестайлинг. Идти по головам и трупам ради неё на министерский пост вообще не хочется. Потому вопрос - «крутая машина для начальника» остается открытым. Слишком нарядной ей тоже быть нельзя, но внутри у нее должна быть целая куча сокровенных чудес и лошадей.

за рулем - Павел Степанов

В качестве водителя я позвал Павла Степанова, который до того, как заделаться блогером, продавал машины в салоне, и фотокора Артура Салимова, который сам катается на корейце. Фотокор Салимов сразу был настроен решительно, видно было, что волновался: "я же вам не автомобильный фотограф, давайте ехать на площадку и все красиво сфоткаем". Паша, наоборот, чувствовал себя вальяжно-расслабленно, отчего напрягался я. Нас проинструктировали на Силикатной, куда меня на свежем китайце привез таксист, который почему-то полез обниматься с дилером. Оказывается, пару дней назад мой извозчик купил у того же дилера китайский кроссовер Haval.

Дилер предупредил: главное — не лапать пальцами пару стереокамер, которые висят между зеркалом и лобовым стеклом: они смотрят за тем, чтобы ты не очень-то прижимался к передней машине, а также за тем, чтобы ты держал рядность, цепляются взглядом за разметку. Что в Уфе и «Терре» творится с разметкой — мы с вами прекрасно знаем: ну не в моде она, ездить приходится по наитию, особенно по ночам, когда силы зла властвуют безраздельно.

пора вводить в Башкирию моду на хорошую разметку, чтобы Subaru Legacy могла на неё ориентироваться Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Запах новой машины, сладкий, волнующий. Ради которого хочется пойти на легкое должностное преступление и подменить тендер лизингом (это лайфхак, если что!). Машина пахнет прекрасно, значит, нашей любви ничто не помешает. Салон аскетичный в плане «роскоши» сидений, но hi-techнологичный в плане оформления приборов.

Тачскрин навигатора и мультимедии - больше, чем планшет, ковыряться в глубинах меню нам было неохота, потому средний расход мы рассчитать не смогли, удовлетворившись музыкой. У меня была с собой терабайтная «флешка» SSD с контрафактными фильмами, прочитать ее машина не захотела. Потому пришлось обойтись обычной флешкой с хард-роком и радио Бизнес-ФМ.

жесткая подвеска помогает держать дорогу Фото: Артур Салимов, mms

Паше за рулём удобно, схватился за него как пацан за бокастую девку и не выпускает, явно кайфует. Подвеска, судя по кряхтению репортера Артура с заднего сиденья, жесткая - скорее, по немецкому обычаю, чем по японскому, хотя машина кропотливо собрана на островах, что сразу как-то подкупает. Тут ведь оно как - слишком мягкая подвеска - будешь плавать как на барже, машина будет крениться, когда в повороты заходишь, не моментально отзываться на твои движения рулем. Слишком жесткая - будешь как на картинге, на каждой кочке подпрыгивать, отобьёшь себе важную часть организма. Выбирай - или валкость, или управляемость. Тут, в Legacy, больше про управляемость, точность, хваткость за дорогу. Мне лично безопасность важнее седалищного комфорта: хочется, чтобы машина сразу ехала туда, куда крутишь руль, не задумываясь.

Второе ощущение от машины: как она «пыряет». То есть, важно какой ты получаешь импульс при разгоне в свою широкую спину. Прикладного особого значения это не имеет, ты ж не на гонках. Но ощущение запоминается и потрошит семейный и конторский бюджет. Оно имеет наркотическое свойство, и из-за него гибнут и калечатся десятки тысяч людей, вообразивших себя на «Формуле». Я за таким не гоняюсь, мне хватает толчка в спину во время взлета рейса "Уфа-Москва". Хотя на самом деле нет.

Улучив момент и пустую трассу, разгоняем машинку: звук приятный, но не запредельный, скорость в обычном режиме набирает плавно, без брутала и "пинков". Но не сказать, что скорость набрали незаметно. Бывают субарики и поагрессивнее, например, Forester поколения «кирпич» - вот он делает «рррррр» более отчетливо.

Федеральная трасса M-7 "Волга" Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Legacy 2018 нам выдали топовой комплектации, за 2,2 млн., с атмосферным движком в 175 л.с. - он разгонялся мягко, плавно, но ощутимо и совсем не «незаметно». В «спортивный» режим коробку мы переключать не стали, убоявшись «эффекта аквапланирования» и колейности, было дождливо, ну и 2,2 млн. цены как-то сковывали движения.

при съемках ни одно крупное рогатое животное не пострадало Фото: Артур Салимов

После прошлогодних покатушек по деревенской «сметане» хотелось выехать также качественно, красиво и недалеко, поскольку погода была паршивой — накрапывал дождь, дул летний холодный ветер. Я заранее провел опрос в соцсетях, где у нас можно машину погонять. В итоге выбрал объезд Кушнаренково по федеральной трассе M-7, а по дороге решили заехать на аэродром «Первушино», в окрестностях которого в 2000-е проводили нелегальные гонки на 1/4 мили, drugracing. Сам формат автомобиля - седан полноприводный подначивал искать себе на голову приключений.

Приключения начались моментально, как только прибыли в само Первушино и «припарковались» у какой-то фермы: нас обматерил дерзкий пухлый селянин на старом белом кроссовере за то, что ему нашу красотку пришлось объезжать через колдобину, задев днищем землю.

Тот отрезок дороги, на котором 17 лет назад гоняли драгрейсеры, поизносился, хотя ям было не так много, сам асфальт стал неровным - видимо осел или размылся грунт. Мы, конечно, позволили себе на нем притопить «в пол», но это было больше про тест подвески, а не силовой установки. Паше работа подвески понравилась - все неровности отрабатывались, машина шла ровно, по позвоночнику не била.

Договорившись с Сергеем Минигуловым, мы заехали на сам аэродром - чтобы сделать пару эффектных кадров с самолетиками малой авиации. Перед выездом на травяную ВПП нас четко и образно проинструктировал начальник аэропорта Сергей Полторацкий: «Вообще-то до вечера никто не запрашивал посадки, но если увидите, что кто-то садится - убегайте: порубает на хрен!», сказал он крутанув рукой вокруг себя как пропеллером.

Наступило время фоторафа Салимова: выгнав нас на мороз с вещами, он излазал свежий (270 км пробега) Legacy вдоль и поперёк, пробуя себя в жанре автомобильного фотографа, выхватывая выигрышные места и ракурсы.

Помня, что он - автор двух самых крутых кадров 2017 года («Полицейские вяжут оппозиционера Туйгунова в белом костюме» и «Водная арка над Суперджетом «Мустай Карим»), я доверился его видению.

Мне — в роли креативного зурначальника — было важно пространство от колена до штурманского сидения и возможность подзаряжать вечно садящийся телефон и макбук (с разьёмом TypeC) от USB-розетки. Их там две и это правильно.

индикация "мертвых зон" помогает и при завершении обгона Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Тучи как-то сгустились, мы поехали испытывать «чудеса» электроники, пока погода совсем не испортилась.

Во-первых - желтый огонек в основании зеркала: он помогает увидеть машину в «мёртвой зоне», не просматриваемой в зеркала, при перестроении, повороте или завершении обгона — справа и слева сзади. В целом обзорность не подкачала — водитель Павел обратил внимание на нижнюю переднюю часть бокового стекла, там, где раньше были форточки у «жигулей».

Во вторых следующее чудо — нам его проанонсировали в салоне на Силикатной. Два оптических «стереоглаза» за зеркалом постоянно мониторят две вещи: расстояние до передней машины и разметку по бокам. Первая - что-то вроде круиз-контроля, зависимого от потока и передней машины. Машина не дает слишком приближаться к передней машине, держит дистанцию, но если она уходит в другой ряд, она может разогнаться.

Мы это проверили на себе, пристроившись к старой газельке с татарскими номерами. Система вполне управляла нашей машиной. Главное, не привыкнуть к этому, пересев на другую машину!

Еще она умеет держать курс по разметке (там где она есть, разумеется). Паша для чистоты эксперимента на обходе Кушнаренково отпустил руль. Смотрите на видео сами, что из этого вышло.

Густо краснеем, Динар Загитович, больше не будем. Машина пытается выровнять курс самостоятельно, давая импульс на руль и подруливая самостоятельно. Когда разоблачила нас в попытке ездить без рук, начала ругаться, текстом на русском языке, мол ты это, крепче за шофёрку держись, баран. Своими глазами этот интимный диалог не видел: приборы видны только водителю.

Скажу ещё только, что грязную, поросшую травой (Кто глава района?! Бабая на вас нет!) обочину глазастая машина не видит.

Тут размеченный участок дороги подошел к концу и мы решили возвращаться домой, чтобы передать свежие ощущения от машины вам.

Общие ощущения.

Валеев: Машинка из тех, что хватают за сердце не с первого раза, что является гарантом долгих отношений. В ней находиться приятно, но она не для "начальника с водителем", а для самостоятельного амбициозного манагера или предпринимателя-переговорщика, которому приходится много времени проводить в дороге, на федеральных трассах - такие есть. Лишняя безопасность, контроль над дистанцией - также не повредит. Кроме того, она вполне подходит для небольшой путешествующей семьи с двумя детьми. В целом ощущения хорошие, Приятное тактильное впечатление от контакта с машиной запомнилось, несмотря аскетизм интерьера, в наше время вполне оправданный. Жаль, что не удалось погонять машину на спортивном режиме коробки - не хватило времени и погоды. Машина цепкая, дорогу держит. От Субару с "Импрезой" и "Форестером" в анамнезе ждешь чего-то более "пацанского".

Фотографу Артуру Салимову динамика разгона понравилась, но он считает, что машина больше рассчитана на амбициозного водителя, нежели на вальяжного пассажира заднего сиденья. На такие мысли натолкнула его аскетичность убранства машины, отсутствие всяких роскошеств на заднем сидении.