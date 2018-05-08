В Уфе стартовали продажи нового Subaru Outback

Обновленная модель известной марки изготавливается с двумя двигателями: 2,5 л (175 «лошадок») и 3,6 л (260 лошадиных сил), всего комплектаций четыре. Неизменной останется страна сборки – Япония, а значит, неизменным останется качество.

Изменения новых Subaru Outback вполне ощутимы:

Улучшены характеристики проходимости; Улучшена шумоизоляция; Управление стало еще более четким и информативным; Внешний облик стал мужественнее и элегантнее;

Акцент в обновленном Субару традиционно сделан на безопасности. Впервые на модели, которая будут продаваться в России и Белоруссии, установлена система EyeSight. Это система помощи водителю, которая включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предаварийного управления акселератором, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.

Познакомиться и воочию убедиться в преимуществах нового автомобиля можно в автосалоне официального дилера Субару в Уфе компании «Автотехсервис» на Силикатной 28/1. Ну и, конечно, же оценить силу, мощь, комфорт и элегантность нового Subaru Outback можно на тест-драйве – по тому же адресу. Уточнить информацию можно по тел: 8-347-271 55 55.

В честь старта продаж действует специальное предложение на полис КАСКО при покупке Subaru Outback. Стоимость полиса составит 4,5% от стоимости автомобиля. Предложение действительно до 31 мая 2018 года.