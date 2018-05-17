В Башкирии в МФЦ стали выдавать загранпаспорта и водительские права
Сегодня, 12:25ТехнологииРустэм Башкирцев
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Срок получения водительского удостоверения составит всего 15 дней.
С 17 мая 2018 года во всех офисах МФЦ «Мои Документы» по Республике Башкортостан можно будет как подать заявление на оформление, так и получить уже готовый заграничный паспорт, водительское удостоверение и паспорт РФ, сообщили в пресс-службе МФЦ.
Чтобы получить заграничный паспорт и водительское удостоверение необходимо обратиться в любой из офисов по электронной очереди, либо по предварительной записи, предоставить требуемый пакет документов и получить готовый загранпаспорт или водительское удостоверение в том же офисе МФЦ.
Водительское удостоверение можно получить через 15 рабочих дней. Срок получения загранпаспорта варьируется в зависимости от места жительства заявителя.
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