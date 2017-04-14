Футбольный клуб «Рубин» полностью перешел на частную модель

В Казани утвердили отставку президента клуба Ильсура Метшина.

Сегодня в Казани состоялся попечительский совет клуба под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщается на официальном сайте правительства региона. На нем была принята отставка президента ФК «Рубин» Ильсура Метшина, и принято решение о переходе управления и финансирования клуба в полном объеме к группе компаний «ТАИФ».

- Для обеспечения выполнения норм финансового фэйр плей УЕФА мы привлекли известную аудиторскую компанию PriceWaterhouseCoopers, - рассказал на попечительском совете Ильсур Метшин. - Одной из сложнейших стратегических задач, поставленных перед клубом, было также найти путь перехода от частно-государственной модели к полностью частной, которая бы обеспечила единый центр принятия решений. В эти дни президентом республики и ГК ТАИФ достигнута договоренность о переходе «Рубина» под полное финансирование и полное управление ОАО «ТАИФ». Я могу только приветствовать данное решение и хотел бы в связи с этим уступить свой пост кандидату, предложенному представителями группы компаний.

На заседании совета присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что «согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование «Рубина» должно находиться в одних руках».

Напомним, ФК «Рубин» сезон 2016/2017 года закончил в чемпионате России на 9 месте.

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