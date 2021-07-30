Свищев назвал «феерией большого тенниса» финал олимпийского турнира в миксте

«Это потрясающий результат и праздник. Феерия российского большого тенниса, федерация этого заслужила. Ребят надо поблагодарить за прекрасную игру. Для многих россиян непринципиально, кто выиграет в финале. У каждого есть свои предпочтения, но российский финал говорит о том, что наши теннисисты представлены в элите мирового большого тенниса. И женский, и мужской теннис развивается в последние годы», — цитирует Свищева «Советский спорт».