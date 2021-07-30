Свищев назвал «феерией большого тенниса» финал олимпийского турнира в миксте

Свищев назвал «феерией большого тенниса» финал олимпийского турнира в миксте
Свищев назвал «феерией большого тенниса» финал олимпийского турнира в миксте
Вчера, 22:24СпортФото: pxhere.com
Депутат Госдумы РФ уверен, что этот вид спорта успешно развивается в России.

«Это потрясающий результат и праздник. Феерия российского большого тенниса, федерация этого заслужила. Ребят надо поблагодарить за прекрасную игру. Для многих россиян непринципиально, кто выиграет в финале. У каждого есть свои предпочтения, но российский финал говорит о том, что наши теннисисты представлены в элите мирового большого тенниса. И женский, и мужской теннис развивается в последние годы», — цитирует Свищева «Советский спорт».

Финальный матч между российскими парами Анастасия Павлюченкова /Андрей Рублев и Елена Веснина/Карен Хачанов состоится в Токио 1 августа.

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