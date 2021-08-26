Отаменди - о выходе "Бенфики" в основную сетку ЛЧ: Надеюсь, это начало хорошего

Отаменди - о выходе "Бенфики" в основную сетку ЛЧ: Надеюсь, это начало хорошего
Отаменди - о выходе "Бенфики" в основную сетку ЛЧ: Надеюсь, это начало хорошего
Вчера, 17:30СпортФото: pxhere.com
Защитник португальской «Бенфики» Николас Отаменди дал комментарий после ответного матча с нидерландским ПСВ (0:0) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Мы хотели и стремились выйти в групповую стадию Лиги чемпионов. Надеюсь, это начало хорошего сезона. В Лиге чемпионов нам нужно готовиться к каждому матчу, как к финалу», - приводит слова Отаменди "Советский спорт".

Напомним, что в первой встрече лиссабонский клуб победил со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Жорже Жезуша пробились в групповую стадию ЛЧ, а клуб из Эйндховена отправляется в Лигу Европы.

Добавим, на прошлой стадии португальцы выбили из розыгрыша московский «Спартак».

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 26 августа, а ЛЕ - 27 августа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы