Отаменди - о выходе "Бенфики" в основную сетку ЛЧ: Надеюсь, это начало хорошего

«Мы хотели и стремились выйти в групповую стадию Лиги чемпионов. Надеюсь, это начало хорошего сезона. В Лиге чемпионов нам нужно готовиться к каждому матчу, как к финалу», - приводит слова Отаменди "Советский спорт".