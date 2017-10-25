На стадион «Нефтяник» в Уфе теперь ездят со своим «самоваром»

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В связи с наступлением холодов фанатам разрешили проносить на стадион термосы.
На трибуны стадиона «Нефтяник» теперь можно приходить со своим термосом, сообщили в группе «Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA» в социальной сети.
Емкость термоса не должна превышать объема 1 литр.
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