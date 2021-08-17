Энди Маррей: Медведев очень интересный теннисист, который действует разнообразно

Накануне Даниил стал победителем «Мастерса» в Торонто. Таким образом, Даниил завоевал свой 12-й титул в карьере, четвертый — в серии «Мастерс». После этой победы россиянин приблизился к первой ракетке мира Новаку Джоковичу, отставая от серба на 1493 очка. Также Медведев является финалистом двух турниров Большого шлема (US Open-2019 и Открытого чемпионата Австралии-2021).