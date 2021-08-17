Энди Маррей: Медведев очень интересный теннисист, который действует разнообразно

Британский теннисист Энди Маррей оценил стиль игры российского спортсмена Даниила Медведева.
«Медведев очень интересный теннисист, который действует разнообразно. Его игра выглядит неуклюжей. Однако Даниил очень умно действует на корте. Мне нравится это. Мне нравятся люди, которые думают на корте», — приводит слова Маррея «Советский спорт».
Накануне Даниил стал победителем «Мастерса» в Торонто. Таким образом, Даниил завоевал свой 12-й титул в карьере, четвертый — в серии «Мастерс». После этой победы россиянин приблизился к первой ракетке мира Новаку Джоковичу, отставая от серба на 1493 очка. Также Медведев является финалистом двух турниров Большого шлема (US Open-2019 и Открытого чемпионата Австралии-2021).
Маррей — бывшая первая ракетка мира, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде, а также трехкратный победитель турниров «Больного шлема».