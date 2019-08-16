Италию могут не допустить к Олимпийским играм

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на это событие письмом. По сведениям СМИ, в нем было указано на противоречие нового положения НОК принципам Олимпийской хартии. В связи с этим будет рассмотрен вопрос об отстранении итальянской сборной от участия в Играх-2020.