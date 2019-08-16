Согласно положениям нового законопроекта о реформе спорта, Италию могут не допустить к Олимпийским играм-2020 и лишить права на проведение Игр-2026.
Об этом сообщил глава НОК (Национального олимпийского комитета) государства Джованни Малаго, информирует газета «Известия» 15 августа.
Парламент Италии одобрил законопроект, который лишает НОК независимого статуса и передает правительству право на организацию спортивной деятельности.
Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на это событие письмом. По сведениям СМИ, в нем было указано на противоречие нового положения НОК принципам Олимпийской хартии. В связи с этим будет рассмотрен вопрос об отстранении итальянской сборной от участия в Играх-2020.
Малаго подчеркнул, что последствия принятия закона могут иметь для спортивного будущего страны катастрофическое значение.
Кроме этого, пока непонятно, кто представит страну на первом заседании оргкомитета Олимпиады-2026 27 августа.