Юрист из России назвал решение CAS по российским олимпийцам незаконным

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался удовлетворять апелляции 45 спортсменов и двух тренеров из России.

Российские атлеты и их наставники пытались оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске их к участию в Олимпиаде-2018. Об этом девятого февраля пишет газета «Известия».

По словам спортивного юриста Михаила Прокопеца, вердикт суда для него стал неожиданным. Мужчина думал, что апелляции будут удовлетворены. Юрист назвал решение CAS незаконным.

Ранее один пункт по этому делу уже был рассмотрен. Тут имеется ввиду пункт двойного наказания, ведь за допинг дважды наказывать нельзя, отметил Прокопец.

Юрист указал еще на один момент. Так CAS постановил, что действия МОК в отношении спортсменов из России, не носили дискриминационный характер. В то же время множество допущенных к Олимпийским играм атлетов из других стран, ранее попадались на употреблении запрещенных препаратов, однако от участия в соревнованиях отстранили только граждан РФ.

Обычно от Игр отстраняют спортсменов дисквалифицированных за допинг. Российским же олимпийцам выставили еще 17 критериев, которым нужно соответствовать для участия в соревнованиях, сообщил Прокопец.