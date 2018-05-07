«Советский спорт» подвел итоги работы правительства за шесть лет

«Советский спорт» накануне отставки правительства России решил разобраться с итогами его деятельности в спортивной сфере. Итоги работы спортивного руководства за последние шесть лет вовсе не так однозначны, делает вывод издание.

С одной стороны за большие деньги каждый год в стране проводились крупные международные соревнования, включая Олимпиаду в Сочи и Кубок Конфедераций. С другой стороны, российскую делегацию отстранили от участия в Олимпийских играх, а Олимпийский комитет России исключили из Международного олимпийского комитета.

Спортивную отрасль сотрясали допинговые скандалы, также есть немало фактов, когда при строительстве новых спортивных объектов их стоимость возрастала в разы к окончанию стройки.

Ожидать проведения новых крупных мировых соревнований в России в ближайшие годы сложно: согласно новому международному стандарту Всемирного антидопингового агентства заявки на проведение новых соревнований не будут приниматься от стран, чьи антидопинговые организации не будут признаны. А российское агентство РУСАДА в 2015 году как раз и стало таким «непризнанным».

Издание приходит к выводу, что наша страна так и не перешла от одного вида системы поддержки спорта, когда всем заправляет государство, к другому – когда затраты на поддержку спортсменов берет на себя бизнес.

Рассуждения о том, что нужно заинтересовать бизнес поддержкой профессионального спорта свелись к тому, что крупнейшие корпорации в административном порядке обязали выделить средства на поддержку отдельных федераций и сборных, заключает «Советский спорт». Присутствие государства в спорте сегодня максимальное.