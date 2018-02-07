Спортсмен Нурмагомедов рассказал о предстоящем сражении за бойцовский пояс

Спортсмен из России Хабиб Нурмагомедов приблизился к тому, чтобы стать первым представителем страны, кому достанется титул чемпиона UFC.

Как написала газета «Известия», борьба за это звание состоится 7 апреля 2018 года.

Нурмагомедов стал соперником американца Тони Фергюсона. Контракт на бой уже подписали.

В интервью источнику Нурмагомедов рассказал об отношении к своей популярности, к будущему оппоненту и перспективах проведения первого в истории турнира UFC в нашей стране.

Не так давно спортсмен посетил Бишкек. В этом городе на встречу с ним пришли более 10 тысяч фанатов. Многие из них пытались лично пообщаться с борцом. При этом Нурмагомедов отметил, что собственная популярность не приносит ему наслаждения, но все-таки радует. Он добавил, что для него важно, чтобы его не беспокоили. Также спортсмен признался, что не ожидал, что на встречу в Бишкеке придет так много болельщиков. Мероприятие было организовано на высшем уровне, добавил он, и извинился, что не смог сфотографироваться со всеми желающими.

До боя в Бишкеке Нурмагомедов одержал победу в бое с Эдсоном Барбозой. Известно, что в перерывах матча он беседовал с президентом UFC Дэйной Уайтом. То же самое спортсмен делал и при сражении с другим соперником. Он отметил, что не считает такое поведение традицией, скорее, оно было вызвано эмоциями. Спортсмен рассказал, что они вместе с Уайтом однажды посетили вместе на баскетбольный матч между «Филадельфией» и «Бостоном». По словам Нурмагомедова, глава UFC не раз проявлял внимание к его личности. Уайт интересовался его здоровьем и оплачивал операции, когда в них была необходимость.

В предстоящей схватке с Фергюсоном спортсмен надеется только на победу.