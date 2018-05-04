Спортсменка из Башкирии стала победителем первенства Европы по грэпплингу

В турнире участвовали 144 спортсмена из 14 стран. Яна Шорохова в весовой категории более 71 килограмма победила соперницу из Польши со счетом 7:2 и отправится на чемпионат мира, который пройдет в Казахстане.

Справка. Грэпплинг или «шахматы на татами» — это своеобразная разновидность боевого искусства, интеллектуальная и рациональная борьба в партере (на земляной поверхности). Боец в данном состязании должен обладать расчетливым умом и некоторой хитростью, иначе соперника ему не победить, тем более что тот может быть обладателем совершенно другой весовой категории или отличаться уровнем физической подготовки.