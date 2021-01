В Демском районе Уфы идут ремонтные работы

Жители четырех домов по улице Дагестанской в Демском районе столицы Башкирии остались без горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщает городская администрация. В настоящий момент коммунальные службы устраняют повреждения на трубопроводе и обещают восстановить подачу воды к 17 часам. Пока создан пункт временной подачи питьевой воды в одном из близлежащих домов, по адресу Дагестанская 14 подъезд №7.

