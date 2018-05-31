Ученые: мышьяк помогает от рака крови

В умеренных дозах триоксид мышьяка расправляется с раковыми клетками промиелоцитарного лейкоза. Об этом 31 мая пишет газета «Известия».

Ученые смогли создать частицы, содержащие в себе соединения мышьяка. Речь идет о нанобинах сферической формы или везикулах. Оказавшись в крови эти частицы собираются в опухоли и выпускают яд, уничтожающий зараженные клетки. В ходе всего процесса здоровые клетки не страдают.

По словам участника исследования Тома О'Халлорана, нанобины собираются в опухоли. Здоровые клетки расположены в менее кислой среде, чем раковые. Кислая среда помогает лучше растворять мышьяк, который содержат нанобины, и выпускает активное вещество.