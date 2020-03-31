В России отложат вступительные экзамены из-за COVID-19

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Минобрнауки РФ приняло решение о переносе сроков сдачи вступительных экзаменов из-за пандемии коронавируса.
Как пишет RT, сдача вступительных экзаменов будет назначена после ЕГЭ, которое также отложили из-за коронавируса.
В ведомстве отметили, что зачисление в вузы планируется на август, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от ситуации.
Также сообщается, что прием документов может быть организован с помощью онлайн-сервисов.
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