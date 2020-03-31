Фото: pxhere.com
Столичные букмекеры перестали работать
31 марта, 18:14Общество
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В Москве временно прекратили работу букмекерские конторы.
Столичная мэрия в целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией временно запретила работу тотализаторов и пунктов приема ставок, пишет RT.
Напомним, с 30 марта в Москве действует режим самоизоляции. Без необходимости выходить из дома запрещено всем категориям граждан.
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