В Башкирии за год зафиксировано 51 превышение норм по ПДК

В Башкирии за год зафиксировано 51 превышение норм по ПДК
В Башкирии за год зафиксировано 51 превышение норм по ПДК
Сегодня, 17:34ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
За год в Башкирии было составлено 74 протокола по факту нарушения уровня норм по ПДК. Общая сумма штрафов составила 1,5 миллион рублей.

В 2021 году в республике было зафиксировано 51 нарушение по уровню ПДК в воздухе. Об этом стало известно на заседании парламентской группы по мониторингу в сфере охраны атмосферного воздуха Башкирии сегодня, 30 ноября.

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов сообщил, что всего было составлено 74 протокола, а общая сумма штрафов составила 1,5 миллионов рублей. За девять месяцев было проведено более 30 тысяч исследований выбросов в воздух и доля проб с превышением норм составила 0,4%, что в два раза больше, чем за прошлый год.

Сообщается, что в Стерлитамаке и Уфе в 2021 году регистрировались случаи высокого загрязнения воздуха с концентрацией от 1,1 до 3,6 ПДК по гидробензолу, гидрохлориду и дигидросульфиду.

Ранее сообщалось, что в республике самым загрязненным городом оказался Салават - в прошлом месяце в нем было зафиксировано двенадцать случаев нарушения норм.

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