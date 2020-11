К вершине комфорта и уюта: чем может удивить ЖК Tau House от ГК «Садовое кольцо»

Несмотря на кризис, вопрос приобретения квартиры менее животрепещущим не становится — как в России в целом, так и в Уфе. Банковские ставки по ипотеке снижаются, появилась новая госпрограмма льготной ипотеки — все это стимулирует людей к покупке, в том числе и меня.

Постепенно присматривая варианты, я обратил внимание на новый ЖК Tau House, который строит федеральный девелопер «Садовое кольцо». С одной стороны, они работают с клиентами напрямую, не обращаясь к агентам для продаж, с другой — отличаются необычной рекламной кампанией с синими котами, которые с недавнего времени тихонько осели на городских щитах. В офисе «Садового кольца» на Пушкина, 110 уютно — с подоконника на меня смотрит тот самый синий кот с рекламного плаката. Из-за пандемии приходится носить маску… Но здесь мое внимание полностью переключается на подробный макет будущего жилого комплекса. Фото: Владимир Ковальчук Мы общаемся с менеджером по продажам «Садового кольца» Алией Назмутдиновой, в какой-то момент к беседе присоединяется руководитель отдела продаж Сергей Искра. Я пытаюсь выяснить ключевые детали проекта, которые помогут — возможно, не только мне — определиться, стоит ли рассматривать этот проект в качестве потенциального места жительства. Система координат Жилой комплекс строится в Октябрьском районе Уфы на пересечении ул. Лесотехникума и ул. Энтузиастов в шаговой доступности от ТРЦ «Планета», то есть рядом находятся крупные магазины на все случаи жизни, аквапарк и кинотеатр. У Tau House есть прямые выезды на проспект Октября и проспект Салавата Юлаева — в любую точку города можно будет добраться без особых проблем. Здесь хорошо развита инфраструктура как в плане медобслуживания (аптеки, поликлиники), так и в образовательном контексте (детские сады, в том числе частные, школы, кружки). Фото: Владимир Ковальчук Время и место Общая площадь комплекса — 3,68 га. Здесь будет располагаться 12 секций от 7 до 32 этажей, которые вместят 1640 квартир различной планировки от 24 до 114 кв. метров. Девелопер мог бы сделать обычный «муравейник» или «колодец» (это было бы выгоднее хотя бы по количеству квартир), но «Садовое кольцо» приняло более сложное решение, поскольку разновысотная застройка гораздо комфортнее, красивее и создает ощущение большого свободного пространства. Фото: Владимир Ковальчук Стройка запланирована на 5 лет, первая очередь будет сдана во втором квартале 2023 года, вторая — в 2024 г., третья — в 2025 г. По словам представителей «Садового кольца», предполагается, что строительство будет идти с опережением примерно на полгода. — Проект Savin House в Казани мы изначально планировали сдавать двумя очередями, но по факту он будет введен в эксплуатацию одновременно и раньше запланированного срока, — уточняет Алия Назмутдинова. Высокий уровень Весь проект выполнен на стилобатной основе высотой 6 м. На всякий случай напомню, что стилобат — это фактически полноценное здание, которое служит основой для других конструкций, построенных над ним. Его главная функция — разграничение общественной и жилой части крупного комплекса: в стилобате располагается инфраструктура (паркинг, рестораны и др.), над ним строятся только квартиры. За счет того, что общедворовая территория Тау Хауса поднята на уровень второго этажа, она недоступна для тех, кто здесь не живет — чтобы сюда попасть, нужно зайти в подъезд и подняться на лифте. То есть это приватная, безопасная территория без прямого выхода на автодороги. Фото: Владимир Ковальчук Учись, играя По словам менеджера по продажам, в основе проекта — принципы североевропейского природного урбанизма. Это не только звучит красиво, но еще и органично работает: внутренняя территория комплекса состоит из функциональных зон, которые рассчитаны на каждого жителя ЖК. Фото: Владимир Ковальчук Пространство для детей продумано до мелочей — оно имеет форму реки, которая «течет» между зелеными опушками, полянками и пещерами. Игровая территория обещает стать настоящим путешествием с элементами контролируемого риска, которые позволят развивать в ребенке любопытство и смелость первооткрывателя. Конечно, не стоит забывать и про комнату матери и ребенка, которая позволит в случае необходимости не подниматься домой и не прерывать прогулку. Аллея со столиками и возможностью зарядить гаджеты, английский сад с беседками, голландский парк, пергола для общедворовых мероприятий или детских праздников. Кроме того, комплекс предусматривает собственную спортивную площадку с раздевалкой, беговой дорожкой, тренажерами, многофункциональной площадкой для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Хотите, как в Европе В Tau House применяется европейский принцип планировочных решений: объединяющий центр квартиры — это кухня-гостиная. — Каждая планировка — а их у нас более 30 — создается с учетом количества людей, которые там будут проживать, — рассказывает Алия Назмутдинова. — Каждое помещение спроектировано так, чтобы использовать пространство максимально функционально. Например, если у нас указано, что в этой комнате предусмотрена двуспальная кровать — значит, когда ее поставят, здесь останутся нормальные проходы, чтобы вы могли комфортно разместиться. Кроме того, квартиры могут объединяться: у нас нет длинных несущих перегородок, поэтому любую квартиру можно объединить с соседней. В Tau House есть квартиры стандартные, а есть редких форматов — например, квартиры с патио на 1 жилом уровне, с террасами на последнем этаже, с дровяными каминами и с эркером — на высоких этажах с живописным видом из окна. В ряде корпусов есть эксплуатируемая кровля (ее можно использовать как террасу или смотровую площадку). Фото: Владимир Ковальчук — Реализовав Tau House, мы поднимем уровень жилья комфорт-класса в Уфе, — уверен Сергей Искра. — Мы считаем, что это вершина комфорт-класса, близкая к бизнес-классу, — максимальный уровень, который можно создать. Хорошие продукты заставляют местных застройщиков работать лучше — а в этой конкуренции рождаются лучшие для клиентов продукты. Слово и дело — ГК «Садовое кольцо» — федеральный девелопер, наши проекты находятся в Московском регионе и многих других. По опыту знаем, что доверие приходит не сразу — его надо добиваться. В Татарстане тоже не сразу стали нам доверять, но в итоге наш ЖК Savin House был признан лучшим проектом бизнес-класса и получил ряд престижных премий. Успех этого проекта говорит о том, что у нас достаточно опыта, чтобы реализовывать высококлассные проекты и в других регионах, — отмечает руководитель отдела продаж. Photo: Владимир Ковальчук По словам представителей «Садового кольца», пока нет окончательного понимания, какие ограничения может принести вторая волна коронавируса, но даже если будет повторение весеннего сценария, на сроки реализации уфимского проекта это не повлияет. — Разумеется, мы работаем в рамках существующего законодательства. Покупка квартиры в нашем жилом комплексе безопасна с точки зрения потребителя — все деньги поступают на эскроу-счета застройщика, доступ к которому он получит только после ввода объекта в эксплуатацию, — подчеркивает Сергей Искра. Диалог напрямую По словам Сергея Искры, «Садовое кольцо» не сотрудничает с агентствами по продаже недвижимости и самостоятельно работает с клиентами, потому что, по мнению компании, агент не может донести все ценности продукта: — С нашей точки зрения, агент приводит клиента к тем застройщикам, кто больше заплатит комиссию. Он не заинтересован в подборе оптимальной квартиры — физически невозможно знать все детали обо всех объектах, которые находятся на реализации в Уфе. Поэтому мы обучаем своих сотрудников работе с клиентами. Как показала практика, это правильный шаг. Фото: Владимир Ковальчук Ценность момента Цена на квартиры в ЖК Tau House меняется в зависимости от ремонта (черновая, предчистовая отделка), этажа, планировки. Так или иначе самые дешевые квартиры (студии 25 кв. метров) стоят 2,4 млн руб., самые дорогие (больше 100 кв. метров) — 8,3 млн руб. Фото: Владимир Ковальчук — Продажи стартовали 15 августа, пока мы идем в заданном темпе и продаем даже чуть больше, чем хотелось бы. Клиенты понимают, что это что-то новое для Уфы, и отклики, которые мы получаем, — достаточно позитивные. Да, наши квартиры не самые дешевые, но мы и не можем быть самыми дешевыми, потому что это — вершина комфорт-класса. Наши клиенты готовы заплатить немногим больше средней стоимости, но при этом получить уровень, предельно близкий к идеальному, — рассказывает Алия Назмутдинова. Мы еще встретимся По словам Сергея Искры, Tau House будет не единственным проектом «Садового кольца» — на следующий год запланировано еще несколько стартов: — Это будет новый качественный продукт для Уфы, который будет отличаться от Tau House. Мы не привыкли масштабировать успешный проект, для каждой локации мы делаем свой уникальный продукт. После обстоятельного разговора, который занял около 40 минут, я прощаюсь с сотрудниками и выхожу из офиса. Мне кажется, я еще сюда вернусь.

