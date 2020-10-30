К вершине комфорта и уюта: чем может удивить ЖК Tau House от ГК «Садовое кольцо»

— Каждая планировка — а их у нас более 30 — создается с учетом количества людей, которые там будут проживать, — рассказывает Алия Назмутдинова. — Каждое помещение спроектировано так, чтобы использовать пространство максимально функционально. Например, если у нас указано, что в этой комнате предусмотрена двуспальная кровать — значит, когда ее поставят, здесь останутся нормальные проходы, чтобы вы могли комфортно разместиться. Кроме того, квартиры могут объединяться: у нас нет длинных несущих перегородок, поэтому любую квартиру можно объединить с соседней.