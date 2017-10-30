Башкирия встретит ноябрь дождями

Дождливая погода продержится до конца недели.

В Башкирии на этой неделе ожидается дождливая погода, следует из данных Башгидромета.

Сегодня, 30 октября, местами по республике ожидаются сильные дожди. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем +2,+7°.

Во вторник, 31 октября, ожидаются дожди, местами небольшие. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +2,+7°.

В среду, 1 ноября, по данным синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер южный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем 0,+5°