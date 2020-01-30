Банк России планирует повысить требования к ВТБ и Сбербанку

Чтобы это изменить, ЦБ разработал несколько инициатив, касающихся повышения требований к достаточности капитала двух крупнейших отечественных банков (Сбербанк и ВТБ). Еще представители Банка России предложили сократить максимальную сумму кредита, выдаваемого системно значимыми кредитными организациями (СЗКО). По словам экспертов, такие спорные решения могут плохо повлиять на банковский сектор и всю экономику, пишут «Ведомости».

Два года назад падение основных показателей банковского сектора объяснялось проводимой Центробанком зачисткой. Ведомство ликвидировало финансово несостоятельные банки. В наше время данный фактор нельзя назвать решающим.

По результатам прошлого года отношение активов к ВВП упадет ниже 90% с максимальных 99,9% в 2015 году. Крайне неспешный рост ВВП сокращает возможности корпоративного бизнеса банков. К этому нужно добавить, что за прошедшие три года регуляторная нагрузка увеличилась. Возрос и размер вмененных издержек стоимости банковских услуг.

Российская Федерация постепенно отдаляется от общепринятого для ведущих стран отношения банковских активов к ВВП порядка 110–130%. В условиях слабого развития фондового рынка это мешает росту экономики.

Решение ЦБ о росте минимальной достаточности капитала сократит возможности для прибыльности капитала и плохо отразится на стоимости акций. Реализация инициативы регулятора приведет к тому, что на один рубль капитала Сбербанк сможет иметь на 13% меньше активов, взвешенных с учетом риска, чем остальные СЗКО. Потери ВТБ достигнут 4,3%.

При повышении требований к достаточности капитала государственным банкам будет труднее выплачивать дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО. Увеличение минимальных требований с 11,5% до 13% приведет к потере более половины запаса капитала Сбербанка (14,28% на 01.10.2019). Для ВТБ повышение требований с 11,5% до 12% продлит пограничное состояние достаточности капитала (11,18% на 01.10.2019).

Помимо этого, ухудшатся перспективы приватизации указанных выше банков. Для властей усложнятся условия соблюдения прав акционеров при перспективе контроля над Сбербанком. Сдерживание прибыльности капитала двух самых крупных российских банков упростит ЦБ реализацию ценных бумаг санируемых банков. Особенно это касается акций банка «Открытие».

Похоже, в Центробанке полагают, что новые требования к Сбербанку и ВТБ помогут создать конкурентные преимущества остальным СЗКО. Но если у Банка России получится перераспределить бизнес в пользу меньших по размеру СЗКО, от такого роста конкуренции пострадают заемщики.

Другая идея, предложенная регулятором, подразумевает регулирование крупных кредитных рисков. Ее результатом станет падение кредитных портфелей банков, что, несомненно, плохо повлияет на рост экономики.