В Совфеде оценили идею начислять пенсию «по рангам»

По словам Рязанского, не бывает идеальных пенсионных систем. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Проверить предложение Калашникова должны специалисты, занимающиеся глобальными расчетами долгосрочных перспектив наполнения пенсионной системы. Без такого анализа трудно оценить эту идею. Об этом пишет russian.rt.com.