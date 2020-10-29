В Совфеде оценили идею начислять пенсию «по рангам»

По словам Рязанского, не бывает идеальных пенсионных систем. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Проверить предложение Калашникова должны специалисты, занимающиеся глобальными расчетами долгосрочных перспектив наполнения пенсионной системы. Без такого анализа трудно оценить эту идею. Об этом пишет russian.rt.com.
Ранее Калашников выступил с инициативой о введении новой пенсионной системы, которая предполагает начисление выплат «по рангам». Депутат считает, что сейчас даже специалисты путаются в нынешней системе баллов при начислении пенсии.