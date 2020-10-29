В Совфеде оценили идею начислять пенсию «по рангам»

В Совфеде оценили идею начислять пенсию «по рангам»

Вчера, 20:38ОбществоPhoto: pixabay.com
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высказался по поводу идеи первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».

По словам Рязанского, не бывает идеальных пенсионных систем. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Проверить предложение Калашникова должны специалисты, занимающиеся глобальными расчетами долгосрочных перспектив наполнения пенсионной системы. Без такого анализа трудно оценить эту идею. Об этом пишет russian.rt.com.

Ранее Калашников выступил с инициативой о введении новой пенсионной системы, которая предполагает начисление выплат «по рангам». Депутат считает, что сейчас даже специалисты путаются в нынешней системе баллов при начислении пенсии.

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