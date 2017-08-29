«Развод и золотые горы»: как сетевой маркетинг становится трендом в Уфе

Сетевой маркетинг в последние несколько лет очень стремительно распространился в России. Эксперты такую тенденцию связывают с экономическим кризисом - чем больше людей нуждаются в работе, тем сильнее разрастается сетевой маркетинг. Сотни мам в декрете пишут о том, как стали зарабатывать вдвое больше супруга и предлагают своим знакомым войти в их бизнес.
Кто-то считает, что многоуровневые продажи приносят реальный заработок, который позволяет жить обеспеченно до конца жизни, а кто-то откровенно называет сетевой маркетинг лохотроном.
Медиакорсеть пообщалась с жертвами маркетинга и с теми, кому действительно удалось заработать.
«Мой ВК пестрил цитатами великих людей»
Юлия Салимова, студентка, 22 года.
- С сетевым маркетингом я столкнулась лицом к лицу полтора года назад. Тогда я получала первое образование (юрист). Мне казалось, что уж меня точно нельзя обмануть.
Как известно, студентов мало куда берут, везде же нужен опыт. Устраиваться официанткой или кассиром мне не хотелось, думала, что найду работу посолиднее. Стала расспрашивать по знакомым. Одна девочка сказала, что устроилась в фирму, которая занимается сетевым маркетингом. То есть, это не была какая-то классическая схема обмана, когда человек приходит на должность офисного работника, а потом его заставляют продавать косметику. Сказала та моя знакомая, что у нее стабильный доход раз в месяц, о самой сумме промолчала. Я решила попробовать. Все мои подруги неодобрительно покачали головой, наверное, все хоть раз сталкивались с обманом в этой системе. А я посчитала, что у меня как раз-таки и выйдет.
Устроиться не составило труда. Нужно было внести определенную сумму (5000 рублей), чтобы приобрести стартовый набор косметики. Если говорить честно, косметика действительно хорошая, моей маме, к примеру, очень подошел крем от радикулита.
Мне очень нравилась атмосфера в этой фирме: все всегда на позитиве, когда хочешь – приходи, когда надо – уходи. Я дала пару объявлений о работе на сайтах, стали поступать звонки. Фишка в том, чтобы подписать под себя как можно больше людей, тогда ты начнешь реально зарабатывать.
Мне удалось быстро уговорить двоих. Это отметило начальство. Мне предложили вести тренинги для новеньких сотрудников. И этого я добилась всего спустя месяц работы. Дома я смотрела разные мотивирующие фильмы, читала книги. Помню, в то время весь мой вк пестрил цитатами великих людей. Правда, денег я так и не получила. Мои наставники мотивировали меня, что это временно, что я очень талантливая, и они могут взять меня с собой в Москву на конференцию. А это, по меркам этой фирмы, означало успех. Но для достижения такого результата мне нужно было достичь уровня 5 звезд – такая система была. У меня с двумя подписчиками была лишь одна звезда. Тогда я решила схитрить. Я подумала, что подпишу под себя выдуманных людей, получу звезд, а потом уж как-нибудь найду настоящих людей на эти места. Денег у меня не было, поэтому пришлось брать кредит. Мне еще не было 21 года, поэтому сама я деньги в банке взять не могла. Попросила друзей – все отказались.
Тогда одна знакомая девочка предложила сделать за 20 тысяч левые документы, чтобы провести кредит через фирмы, которые есть на каждом углу. Я согласилась, у меня тогда какое-то помутнение было. Мне жизненно необходимо было купить эти заветные места общей суммой 300 тысяч рублей. Мама дала мне денег заплатить за учебу, как раз 20 тысяч, а я их хотела отдать за документы. Но все закончилось благополучно, кто-то рассказал моей семье о моем бизнесе, мама приехала, отобрала паспорт, деньги; сама заплатила за учебу - в тот момент я потеряла все доверие семьи, которое до сих пор не могу восстановить, не заработала ничего из обещанного, а работа за мотивацию быстро надоела.
«Нас постоянно мотивировали на успех»
Анастасия Порахина, 26 лет
- Я думаю, сетевой маркетинг ненавидят из-за того, что там обещают горы золотые, а по факту это полный развод. Я никогда не гналась за большими деньгами. Три года назад переехала в Уфу, перевелась в другой университет и искала себе подработку, потому что не хотела зависеть от родителей. У меня свободное время было только утром, где-то с 7 и до 14.00 максимум. И вот удача, я нашла подходящую вакансию (работа в офисе), позвонила, меня пригласили на собеседование. Я так к нему готовилась, вся на нервах была. Взяла с собой резюме, все свои грамоты, думала, поражу их. Все прошло просто идеально, единственное, меня смутило, почему столько народу было на эту должность офисного работника.
Девушка, проводившая собеседование, приветливо мне кивала, сказала, что я очень подхожу, и что со временем у меня не будет проблем, да и зарплата раз в месяц около 10 тысяч. Для подработки это нормальные деньги.
Вечером мне перезвонили и сказали, что я подхожу, завтра уже можно приходить. Я счастливая прибегаю, а там человек 20 на мое место, огромная аудитория, все сидят и кого-то ждут. Через 20 минут пришел молодой человек и начал всех мотивировать на успех. Я слушала и не понимала, как это связано с моей будущей работой. Так мы прослушали лекцию полтора часа, потом молодой человек сказал, чтобы мы завтра снова пришли.
На мои сомнения он резко отвечал, что они просто заботятся так о своих коллегах.
Я пришла домой, вбила в поиске эту фирму и прочитала все, что о ней думают люди. Спустя три дня они предлагают купить пробный набор косметики, которую вы же и должны продавать. Офисная работа – ну, вы же в офисе сидите, значит, никто не соврал. Я была очень расстроена, итак никого знакомого в городе, так еще и сразу же обман. А потом удивляются, почему от этого словосочетания все бегут сразу.
«Работа не для каждого»
Евгений Аглеев, 27 лет
- Про финансовую пирамиду слышал давно, как-то мы с друзьями решили попробовать. Чтобы войти в эту систему, нужно подписаться под кого-то. На тот момент это стоило со скидкой 4 тысячи вроде бы. Тебе высылают пробный набор косметики, что-то ты можешь заказать из каталога уже по скидке. Схема простая – подписываешь под себя человека, получаешь процент. Затем он подписывает под себя кого-то, а ты получаешь за двоих проценты и т.д. Звучит очень вдохновляюще, но на деле такое получается у единиц.
Мы с друзьями ходили на многие бизнес-встречи (вход тоже платный), так выступали те, у кого получилось заработать много. Они рассказывали нам, как искать людей, устанавливать «холодные звонки», и прежде всего, нужно было начинать со своего окружения – со своих друзей. И это одни из минусов, потому что многие начинали косо смотреть, реже общаться. По сути, это время впустую. Находишь ты человек 5 максимум за неделю, кто, возможно, согласится сотрудничать. Потом с ними встречаешься и объясняешь все каждому, чем выгодно такое слияние. Но люди мало в это верят. К примеру, мое окружение на тот момент – это студенты. Не у каждого будет 8 тысяч выложить на то, чтобы поверить в светлое будущее. Эта работа не для каждого, и я не видел еще людей, которые бы реально смогли заработать на этом.
Мнение представителей сетевого маркетинга:
Альфия Галиаскарова:
- В структуре сетевого маркетинга я, наверное, с начала года. Для меня большая сложность в этой работе - это общение с людьми. Вместе со мной начинала еще одна девушка, она более заинтересована в выгоде, уже доросла до менеджера, сегодня на конференции в Москве. Я тоже, конечно, съездила в бесплатную поездку в Казань. Но вот до Москвы не дотянула. С одной стороны, обидно, а с другой - сама виновата, много ленилась.
Дополнительные знания можно получить в ходе работы - есть онлайн тренинги, на них более подробно рассказывают о самой продукции, которую нужно продавать. А так какие-то особые знания не требуются. Почему люди негативно относятся к сетевому маркетингу? Наверно, потому что многие такие фирмы слишком сильно навязывают свои услуги.
Зифа Стасюконис:
- Сетевым маркетингом начала заниматься в октябре 2016 года в компании Армель. В начале, конечно, было интересно. Всем своим друзьям, знакомым, родным, всем предлагали. Кто-то покупал, кто-то присматривался. Были, конечно, и отзывы разные по продукту. Кому-то нравился, еще раз заказывали, а кто-то и недовольным был. Всем не угодишь. Зарабатывать начала сразу, как зарегистрировалась. Заработок был только с продажи, точнее с разницы. Покупаешь в компании по одной цене и продаешь по другой. Разница - вот и твой заработок. А по маркетингу чтобы заработать, надо очень много людей подписывать под себя. Люди мало шли в компанию, многие боялись, что не получится, в основном были отказы.
И вот буквально месяц назад я устроилась в один холдинг. Во-первых, здесь нет продукта, нет ежемесячных закупок, во-вторых, мы работаем в трех валютах: доллары евро и биткоины. На данный момент биткоины очень стремительно начало своё развитие в России. Курс растёт очень быстро. Даже на этом хорошо можно заработать. Доход начал приносить сразу же, как подключила в свою команду первого партнера. И это тоже большой плюс. Приглашаешь партнера, он зарегистрировался, купил себе бизнес-место и все, ты заработал.
Но опять-таки приходится сталкиваться с неверием людей, что можно так просто заработать. Ведь существует много компаний, которые обманывают, обещают огромные заработки, а в итоге закрываются. Вот в основном из-за таких компаний у людей теряется доверие. Наш лидер Елена всего за год заработала 60 млн рублей, и никакого обмана. После такого результата начинаешь пересматривать свое отношение к сетевому маркетингу.
Регина Купрякова:
- Сетевым маркетингом занимаюсь примерно полгода. Началось все с поиска работы, сидела в декрете. Занимаюсь распространением косметики. Доход получила уже через 2 недели работы. Вышло немного, полторы тысячи рублей, но меня радовало то, что это не обман, можно заработать.
Если говорить о сложностях работы, для меня их нет. Единственное, это недоверие людей, мало кто верит, что можно сидя дома зарабатывать деньги. Да и потом существует очень много финансовых пирамид, в которые ты вкладываешь, а толку никакого.
Сейчас мой доход возрос, точную сумму я называть не хочу, но больше 20 тысяч. Меня все устраивает: я и ребенком занимаюсь, и на любимой работе.