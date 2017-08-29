«Развод и золотые горы»: как сетевой маркетинг становится трендом в Уфе

Мне удалось быстро уговорить двоих. Это отметило начальство. Мне предложили вести тренинги для новеньких сотрудников. И этого я добилась всего спустя месяц работы. Дома я смотрела разные мотивирующие фильмы, читала книги. Помню, в то время весь мой вк пестрил цитатами великих людей. Правда, денег я так и не получила. Мои наставники мотивировали меня, что это временно, что я очень талантливая, и они могут взять меня с собой в Москву на конференцию. А это, по меркам этой фирмы, означало успех. Но для достижения такого результата мне нужно было достичь уровня 5 звезд – такая система была. У меня с двумя подписчиками была лишь одна звезда. Тогда я решила схитрить. Я подумала, что подпишу под себя выдуманных людей, получу звезд, а потом уж как-нибудь найду настоящих людей на эти места. Денег у меня не было, поэтому пришлось брать кредит. Мне еще не было 21 года, поэтому сама я деньги в банке взять не могла. Попросила друзей – все отказались.