Главе Башкирии показали поликлинику нового формата и роддом

Сегодня, 29 марта, глава Башкирии Рустэм Хамитов посвятил день изучению работы медицинских учреждений, а также ходу реализации в регионе проекта «Бережливая поликлиника».

В роддоме № 3 Рустэм Хамитов осмотрел родильный блок, отделение «Мать и дитя», попутно пообщавшись с новоиспеченными мамами и поздравив их с рождением детей.

По словам главного врача роддома Зухры Гуровой, ежегодно в третьем уфимском роддоме появляются на свет 4-4,5 тысячи малышей – получается, что почти каждый четвёртый уфимец родился именно тут. Однако в последние годы из-за с демографической ямы, образовавшейся в России в кризисные 90-ые годы, число родов стало уменьшаться.

Сейчас к роддому №3 прикреплены более 200 тысяч женщин, проживающих в Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы, а также в Иглинском районе республики. В перспективе планируется закрепить за роддомом жителей Благовещенского и Нуримановского районов. Это значит, что работы у медиков значительно прибавится.

При этом само здание, рассчитанное на 130 коек, уже не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Оно было построено в 1957 году, а капитальный ремонт проводился лишь раз – в середине 1990-х. В 2013-2015 годах также были отремонтированы стерилизационное отделение и операционно-реанимационный блок. И даже новое оборудование в этой ситуации решающей роли не играет.

Хорошо, что разработан проект реконструкции существующего здания роддома со строительством нового корпуса площадью около 10 тысяч кв. м. Стоимость проекта - около 1,5 млрд рублей. После реконструкции планируется создать более комфортные условия для рожениц, сделав одно-двухместные палаты вместо нынешних четырёхместных. Медики предполагают, что это позволит увеличить количество родов в до 5 тысяч в год.

- Надо начинать реконструкцию в этом году, чтобы к 2020 году закончить строительство, – сказал Рустэм Хамитов. – Нужно привести роддом в соответствие с требованиями времени.

Вторым пунктом поездки по столице стала поликлиника №32, которая, помимо всего прочего, примечательна тем, что в ней с осени прошлого года реализуется проект «Бережливая поликлиника».

Оптимизированная регистратура в поликлинике преобразована в стойку информации и совершенно не похожа на привычные загороженные закутки со стеллажами медицинских карточек.

По словам главного врача Науфаля Кудашева, в поликлинике созданы контакт-центр, картохранилище, диспетчерская служба. Для распределения потоков пациентов установлены два терминала, созданы кабинет доврачебного приема и отделение оказания медицинской помощи на дому. Внедрена в практику система дистанционной регистрации и централизованного анализа результатов ЭКГ. Оптимизирован процесс забора анализов для проведения лабораторных исследований. Реализованы новые подходы к организации рабочих мест. Создан ситуационный центр по мониторингу смертности от болезней системы кровообращения, новообразований. На принципах бережливого производства организована диспансеризация прикрепленного населения.

В итоге поликлиника №32, по словам медиков и пациентов, действительно стала бережливой.

После экскурсии по поликлинике прошло совещание, посвящённое промежуточным итогам реализации проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливое правительство».

- Только что мы прошли по поликлинике № 32. Понятно, что людей мы застали врасплох. Но тем не менее они говорят: всё неплохо, нравится, очереди ушли. Специалисты тоже довольны тем, как разворачиваются события, - поделился впечатлениями от увиденного Рустэм Хамитов. - Что такое «Бережливая поликлиника», сегодня уже становится всё более ясно и понятно. Собственно говоря, реализация таких пилотных проектов позволяет увеличить пропускную способность, разделить поток больных и здоровых посетителей, сократить время обслуживания при повышении качества приема. Мы видим, что в кабинете ЭКГ скорость приёма увеличилась в два-три раза. То есть эффект измеряется кратно. Увеличилась не на 5 процентов, а на 200-300 процентов.

По словам главы Башкирии, опыт работы данной поликлиники буде распространен на все медицинские учреждения республики.