На месте гостиницы «Россия» в Петербурге хотят возвести небоскреб высотой 460 метров

На месте гостиницы «Россия» в Петербурге хотят возвести небоскреб высотой 460 метров

Сегодня, 12:54ОбществоPhoto: pixabay.com
На месте гостиницы «Россия» в Санкт-Петербурге хотят возвести небоскреб второй по высоте в Европе.

Как сообщает newia.ru, здание, которое поднимется в высоту на 460 метров, намерены возвести на площади Чернышевского, на месте гостиницы «Россия». Для воплощения идеи в жизнь нужно специальное разрешение. Предложение об изменении предельных параметров разрешенного строительства ранее было обнародовано городским комитетом по градостроительству и архитектуре.

Вопрос вынесен на общественные слушания, которые планируют завершить в последний день уходящего года. Шансы на принятие положительного решения, по мнению местных СМИ, невысоки. Но если оно все таки будет принято, здание окажется вторым по высоте не только в самой Северной столице, но и во всей Европе.

На данный момент самое высокое здание в городе на Неве занимает «Лахта Центр». Высота небоскреба - 462 метра.

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