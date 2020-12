На месте гостиницы «Россия» в Петербурге хотят возвести небоскреб высотой 460 метров

На месте гостиницы «Россия» в Санкт-Петербурге хотят возвести небоскреб второй по высоте в Европе.

Как сообщает newia.ru, здание, которое поднимется в высоту на 460 метров, намерены возвести на площади Чернышевского, на месте гостиницы «Россия». Для воплощения идеи в жизнь нужно специальное разрешение. Предложение об изменении предельных параметров разрешенного строительства ранее было обнародовано городским комитетом по градостроительству и архитектуре. Вопрос вынесен на общественные слушания, которые планируют завершить в последний день уходящего года. Шансы на принятие положительного решения, по мнению местных СМИ, невысоки. Но если оно все таки будет принято, здание окажется вторым по высоте не только в самой Северной столице, но и во всей Европе. На данный момент самое высокое здание в городе на Неве занимает «Лахта Центр». Высота небоскреба - 462 метра.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter