На месте гостиницы «Россия» в Петербурге хотят возвести небоскреб высотой 460 метров

Вопрос вынесен на общественные слушания, которые планируют завершить в последний день уходящего года. Шансы на принятие положительного решения, по мнению местных СМИ, невысоки. Но если оно все таки будет принято, здание окажется вторым по высоте не только в самой Северной столице, но и во всей Европе.