В детских садах Уфы вырастет родительская плата с 1 ноября

В администрации города сообщили, что это связано с повышением цен на продукты питания. Отмечается, что цены в детских садах оставались неизменными с 2017 года.

С 1 ноября в Уфе в детских садах цены повысятся на 25 рублей, об этом сообщила администрация города. За день пребывания в садике за 12 часов придется платить 151 рубль, а это 3171 рублей в месяц за 21 день. С учетом изменений в меню для детей будут внесены корректировки – детям будут давать фрукты не менее чем два раза в неделю и напитки (кисель, компот, соки). Увеличение цен связано с ростом цен на продукты питания, с 2017 года стоимость основных продуктов увеличилась на 40,5%. Ранее сообщалось, что наиболее высокий рост цен наблюдается на огурцы, помидоры и куриные яйца. В среднем цены на указанные продукты подскочили на 20,9%, 14,5% и 4,8%.

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