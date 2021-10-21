В Башкирии опять дорожают продукты. На этот раз яйца, огурцы и помидоры

В Башкирии опять дорожают продукты. На этот раз яйца, огурцы и помидоры
В Башкирии опять дорожают продукты. На этот раз яйца, огурцы и помидоры
Вчера, 10:32ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
По данным Башстата, теперь средняя цена на яйца - 69,27 рублей, помидоры - 130,71, огурцы - 108,90 рублей. Цены подскочили в период с 11 по 18 октября.

В период с 11 по 18 октября наиболее высокий рост цен наблюдается на огурцы, помидоры и куриные яйца. В среднем цены на указанные продукты подскочили на 20,9%, 14,5% и 4,8%. Теперь средняя цена на огурцы 108,90 рублей, помидоры - 130,71 рублей, яйца - 69,27%. Данные опубликованы на сайте Башстата.

За этот период успели упасть цены на шоколадные конфеты и маргарин, в среднем их цена упала на 2,5% и 1,4%. Сейчас конфеты можно купить за 305,57 рублей в среднем и маргарин за 157,08 рублей.

Ранее сообщалось, что за прошлый месяц подорожал картофель на 13%, а с начала года его цена выросла на 44,7%.

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