Вырубка несуществующих деревьев в Уфе, запрет на электросамокаты и новые назначения

«Страшно отпускать детей на улицу»: уфимец требует запретить электросамокаты. Такой транспорт слишком опасен и создает массу неудобств для пешеходов, сообщил он в комментарии под постом Радия Хабирова в «Вконтакте». Мужчина отмечает, что после появления «этой зараза» стало страшно отпускать детей на улицу. Он добавил и то, что до сих пор в Башкирии не установлен правовой статус электросамокатов.