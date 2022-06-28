Вырубка несуществующих деревьев в Уфе, запрет на электросамокаты и новые назначения

В Уфе заплатят 94 млн за вырубку несуществующих деревьев и демонтаж снятой брусчатки. Мэрия выбрала подрядчика на проведение очередных работ по благоустройству Советской площади. Однако в смете — демонтажные и строительные работы. И ни слова про озеленение.
Мавлиев назначил на руководящую должность в Уфе экс-сотрудницу мэрии Нефтекамска. Кроме этого, Руководителем управления транспорта мэрии назначен Кирилл Никулин. Ранее он работал директором МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест. Руководителем управления по комплексному развитию территорий стала Элина Даминева, работавшая замначальника правового управления в мэрии.
Певец из Баширии Элвин Грей поймал опасную инфекцию в Узбекистане. Во время визита певца царила жара, из-за которой кондиционеры в автомобилях и внутри зданий работают постоянно. В результате этого Юльякшин вскоре почувствовал недомогание, а далее последовал гайморит. Сейчас, по словам певца, болезнь постепенно отступает.
«Страшно отпускать детей на улицу»: уфимец требует запретить электросамокаты. Такой транспорт слишком опасен и создает массу неудобств для пешеходов, сообщил он в комментарии под постом Радия Хабирова в «Вконтакте». Мужчина отмечает, что после появления «этой зараза» стало страшно отпускать детей на улицу. Он добавил и то, что до сих пор в Башкирии не установлен правовой статус электросамокатов.
В Башкирии с 1 июля совокупный рост платы за коммунальные услуги не превысит 6,4%. Так, в июле электроэнергия подорожает на 5,1%, газ — 3%, а стоимость других коммунальных услугах в среднем по республике не превысит 4,4%.