В Уфе заплатят 94 млн за вырубку несуществующих деревьев и демонтаж снятой брусчатки

Мэрия выбрала подрядчика на проведение очередных работ по благоустройству Советской площади. Однако в смете - демонтажные и строительные работы. И ни слова про озеленение.

В июне Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии объявило конкурс на благоустройство территории Советской площади, прилегающей к памятнику и колоннаде. Однако в смету заказчик включил такие работы, как разборка брусчатых тротуаров (на площади 750 кв. м), валка деревьев в городских условиях, корчевка 20 пней, расчистка вручную площадей от кустарника и мелколесья на площади 400 кв. м, демонтаж 30 скамеек и урн, а также разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом, различные бетонные работы установка гранитных ступеней и устройство асфальтобетонного покрытия. При этом ни кустарников, ни скамеек на территории, которую планируется благоустраивать, уже нет. А брусчатка уже разобрана. Mkset обратился с мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации комментарий получен не был. В настоящий момент итоги электронного аукциона подведены: победителем признан подрядчик, предложивший выполнить работы за 94,4 млн рублей. Заявка участника конкурса, предложившего исполнить контракт за 93,9 млн рублей, отклонена как несоответствующая требованиям закупки. Как сообщал Mkset, ранее на благоустройство улицы Советской и самой площади уже выделалось 245,6 млн рублей. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, в последний раз сообщалось, что реконструкцию завершат ко Дню республики, 11 ноября. К этой дате на Советской площади откроют памятник Герою России Минигали Шаймуратову, окруженный колоннадой. Сроки завершения работ перенесли из-за изменений, внесенных в первоначальный проект. Сначала он предполагал установку только памятника генералу Шаймуратову, 24 колонны появились благодаря предложениям четырех академиков художеств. Изготовление и установку колоннады и памятника заказали у одного подрядчика — московского ООО «Вип сервис проект», принадлежащего Сергею и Салавату Щербаковым. Стоимость колоннады составила 143,97 млн рублей, сам памятник с установкой обошелся в 66,7 млн, два барельефа — в 32,9 млн каждый. Колонны потребовали дополнительной территории, поэтому уже высаженные к тому моменту деревья и газоны убрали, демонтировала и брусчатку на более чем трети территории площади. Вместо них возвели бетонные основания под памятник и гранитную колоннаду. Деревьев, скамеек и брусчатки на территории радом с памятником нет Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter