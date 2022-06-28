«Страшно отпускать детей на улицу»: уфимец требует запретить электросамокаты

Такой транспорт слишком опасен и создает массу неудобств для пешеходов, сообщил он в комментарии под постом Радия Хабирова в «Вконтакте».

«Пьянь летает по тротуарам между детьми, бросают на тротуарах так, что не пройти. Это не красит наш город, очень убого. Горе-бизнесменам лишь бы денег заработать, а это очень опасная штука. После появления этой „заразы“ стало страшно отпускать детей одних гулять. Гости из Средней Азии устраивают гонки по тротуарам, полностью игнорируя ПДД, только успевай уворачиваться», — написал он. Он добавил, что до сих пор в Башкирии не установлен правовой статус электросамокатов. Ранее в республиканском Госсобрании предложили ограничить в населенных пунктах скорость движения на средствах индивидуальной мобильности. Кроме того, депутаты планировали запретить использование электросамокатов детям до 14 лет без присмотра родителей, а также ввести ряд других правил и предусмотреть за их нарушение административную ответственность. Максимальная скорость электросамоката ограничена 25 км/ч. Кикшеринговые компании рекомендуют пользователям передвигаться по велодорожкам, быть аккуратным на тротуарах и спешиваться на пешеходных переходах. Также они указывают, что нельзя оставлять самокаты посреди тротуаров. Однако эти правила, как правило, никто не соблюдает. В Уфе регулярно происходят дорожно-транспортные инциденты с участием самокатчиков.

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