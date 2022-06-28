Певец из Баширии Элвин Грей поймал опасную инфекцию в Узбекистане

По словам самого артиста, он заболел в ходе своей поездки в Узбекистан, где в качестве приглашённой звезды выступал на празднике Сабантуй. Там же во время визита певца царила жара, из-за которой кондиционеры в автомобилях и внутри зданий работают постоянно.