Мавлиев назначил на руководящую должность в Уфе экс-сотрудницу мэрии Нефтекамска

Мавлиев назначил на руководящую должность в Уфе экс-сотрудницу мэрии Нефтекамска
Мавлиев назначил на руководящую должность в Уфе экс-сотрудницу мэрии Нефтекамска
Сегодня, 09:58ГородНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
Также назначены начальники управлений транспорта и комплексного развития территорий. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании во вторник.

Руководителем управления транспорта мэрии назначен Кирилл Никулин. Ранее он работал директором МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест. Руководителем управления по комплексному развитию территорий стала Элина Даминева, работавшая замначальника правового управления в мэрии.

Кроме того, по данным информированного источника Mkset, произошло и еще одно назначение. Так, управление координации строительной деятельности возглавила 32-летняя Зиля Гумарова. Примечательно, что в середине марта этого года Гумарова была включена в базу данных кадрового резерва мэрии Уфы, свидетельствует информация с сайта администрации города.

Мэрия Уфы подтвердила журналисту Mkset назначение Гумаровой.

Зиля Гумарова связана с семьей Мавлиевых. С декабря 2017 по сентябрь 2019 года она руководила нефтекамским ООО «Авток», учредителями которых ранее являлись Ратмир Мавлиев (с 2013 по 2015 год) и его мать Эльвира Халикова (с 2015 года).

Опыта в строительной сфере у Зили Гумаровой нет — «Авток» занимался торговлей транспортными средствами. После, с октября 2019 года, Гумарова работала начальником отдела в комитете по управлению собственностью Минземимущества по Нефтекамску, а затем — управделами городской администрации.

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