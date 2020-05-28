«Балет Москва» покажет ВКонтакте онлайн-спектакль, поставленный в самоизоляции

Актёры сыграют в постановке, оставаясь дома, а зрители будут наблюдать за шоу в режиме реального времени. Также уже в июне театр покажет записи ещё трёх спектаклей: «Все пути ведут на Север», «Эквус» и «Эгопойнт».

В новой постановке хореограф Владимир Варнава, самый молодой лауреат премии «Золотая Маска», задаётся вопросом: «Кем каждый из нас является в своём доме — полноправным хозяином или гостем?». Шестеро актёров играют по общему сценарию, находясь в собственных квартирах — их жилище становится сценой. Они снимают театральное действие на смартфоны, а видеохудожник накладывает визуальные эффекты прямо по ходу представления.

Спектакль начнётся 31 мая в 20:00 в сообществе театра (vk.com/baletmoskva). Он продлится около 40 минут и будет доступен для просмотра только 24 часа. Зрители смогут оставлять комментарии и вопросы к трансляции прямо во время показа, а после Владимир Варнава и танцовщики останутся в эфире, чтобы ответить на них.

В рамках серии трансляций из мира культуры «Марафон искусства», организованной ВКонтакте, театр «Балет Москва» бесплатно покажет ещё три спектакля. Каждый начнётся в сообществе театра в 20:00 по московскому времени:

31 мая — «Прощай, старый мир!» Владимира Варнавы;

4 июня — танц-спектакль «Все пути ведут на Север» бельгийского хореографа Карин Понтьес. В 2017 году постановка получила театральную премию «Золотая Маска». Она разрушает стереотипы и раскрывает непривычную маскулинность — чувственную и ранимую.

6 июня — современный балет «Эквус» Анастасии Кадрулевой и Артёма Игнатьева в ироничной форме объясняет значение афоризма «лошадиный труд» применительно к артистам балета.

8 июня — балет под техно-музыку «Эгопойнт» Надежды Сайдаковой про поиск гармонии между динамичностью современной жизни и глубоким человеческим желанием познать себя.

Елена Тупысева, директор театра «Балет Москва»:

«Важно продолжить работу театра в условиях самоизоляции. Искусство не стоит на месте, оно исследует изменения вокруг. Для меня также было важно осмыслить новую реальность, в которой мы оказались, а новый опыт увидеть прежде всего как возможность познания».